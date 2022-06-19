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https://tr.sputniknews.com/20220619/yks-maratonunda-tum-oturumlar-tamamlandi-1057621688.html
YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı
YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT)... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T18:12+0300
2022-06-19T18:52+0300
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
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Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ni (TYT) dün, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını bugün yanıtladı.Son oturum olan ve saat 15.45'te başlayan YDT, 120 dakika sürdü.Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda toplam 80 soru yer aldı.Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri bugün de açık bulunduruldu.ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.ÖSYM Başkanı Aygün: Böyle büyük bir organizasyonun sorunsuz gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederimÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu üç oturum halinde 208 sınav merkezinde gerçekleştirdiğimiz 2022-YKS'nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır. Böyle büyük bir organizasyonun sorunsuz gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220619/bakan-kasapoglundan-yks-ogrencilerine-cay-ve-simit-ikrami-1057615457.html
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı

18:12 19.06.2022 (güncellendi: 18:52 19.06.2022)
© AA / Özgün TiranYKS- AYT
YKS- AYT - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© AA / Özgün Tiran
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) tamamlandı.
Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ni (TYT) dün, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını bugün yanıtladı.
Son oturum olan ve saat 15.45'te başlayan YDT, 120 dakika sürdü.
Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda toplam 80 soru yer aldı.
Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri bugün de açık bulunduruldu.
ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.
Bakan Kasapoğlu'ndan YKS öğrencilerine çay ve simit ikramı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
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13:27

ÖSYM Başkanı Aygün: Böyle büyük bir organizasyonun sorunsuz gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu üç oturum halinde 208 sınav merkezinde gerçekleştirdiğimiz 2022-YKS'nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır. Böyle büyük bir organizasyonun sorunsuz gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
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