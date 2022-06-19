Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220619/bakan-kasapoglundan-yks-ogrencilerine-cay-ve-simit-ikrami-1057615457.html
Bakan Kasapoğlu'ndan YKS öğrencilerine çay ve simit ikramı
Bakan Kasapoğlu'ndan YKS öğrencilerine çay ve simit ikramı
Gençllik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren aday ve ailelerine simit ve çay ikram ederek talep ve... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T13:27+0300
2022-06-19T13:28+0300
yaşam
ösym
mehmet muharrem kasapoğlu
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
üniversite
üniversite sınavı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/13/1057615258_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_102b34f954e6a6aabf8ca7f66484f9f3.jpg
Gençlik ve Spor Bakanlığınca, 81 ilde sınav katılımının yoğun olduğu lise ve üniversitelerde çay, simit, su ve meyve suyu ikramında bulunuldu. Bakan Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Kampüsü’nde öğrencilere ve ailelerine simit ve çay ikram ederek talep ve önerileri dinledi. Bakan Kasapoğlu’na Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız eşlik etti. Sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyen Bakan Kasapoğlu, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na katılımın yoğun olduğu okullarda hem sınava girecek gençlerimize moral vermek hem de ailelerin stresli anlarında yanlarında olmak için stantlar kurduk. Çeşitli ikramlarımızla gençlerimiz ve ailelerimizle sohbet ederek onlara destek verdik" dedi.Gençlik ve Spor Bakanlığı, kurulan stantlarda 'Genç Dönüşüm Projesi' ile bu yıl 81 ilde 2 bine yakın noktada ÖSYM tarafından dağıtılacak kalem setlerini sınavdan sonra toplayarak ihtiyaç sahiplerine ve köy okullarına ulaştıracak.
https://tr.sputniknews.com/20220617/yks-oncesi-turbe-yogunlugu-1057555466.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/13/1057615258_0:0:547:410_1920x0_80_0_0_9c1712f9357cb6435197a85bba314504.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ösym, mehmet muharrem kasapoğlu, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), üniversite, üniversite sınavı

Bakan Kasapoğlu'ndan YKS öğrencilerine çay ve simit ikramı

13:27 19.06.2022 (güncellendi: 13:28 19.06.2022)
© DHABakan Kasapoğlu'ndan YKS öğrencilerine çay ve simit ikramı
Bakan Kasapoğlu'ndan YKS öğrencilerine çay ve simit ikramı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© DHA
Abone olTelegram
Gençllik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren aday ve ailelerine simit ve çay ikram ederek talep ve önerileri dinledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca, 81 ilde sınav katılımının yoğun olduğu lise ve üniversitelerde çay, simit, su ve meyve suyu ikramında bulunuldu. Bakan Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Kampüsü’nde öğrencilere ve ailelerine simit ve çay ikram ederek talep ve önerileri dinledi. Bakan Kasapoğlu’na Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız eşlik etti. Sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyen Bakan Kasapoğlu, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na katılımın yoğun olduğu okullarda hem sınava girecek gençlerimize moral vermek hem de ailelerin stresli anlarında yanlarında olmak için stantlar kurduk. Çeşitli ikramlarımızla gençlerimiz ve ailelerimizle sohbet ederek onlara destek verdik" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, kurulan stantlarda 'Genç Dönüşüm Projesi' ile bu yıl 81 ilde 2 bine yakın noktada ÖSYM tarafından dağıtılacak kalem setlerini sınavdan sonra toplayarak ihtiyaç sahiplerine ve köy okullarına ulaştıracak.
YKS öncesi türbe yoğunluğu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
YAŞAM
YKS öncesi türbe yoğunluğu
17 Haziran , 15:42
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала