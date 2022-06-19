https://tr.sputniknews.com/20220619/bakan-kasapoglundan-yks-ogrencilerine-cay-ve-simit-ikrami-1057615457.html

Bakan Kasapoğlu'ndan YKS öğrencilerine çay ve simit ikramı

Bakan Kasapoğlu'ndan YKS öğrencilerine çay ve simit ikramı

Gençllik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren aday ve ailelerine simit ve çay ikram ederek talep ve... 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T13:27+0300

2022-06-19T13:27+0300

2022-06-19T13:28+0300

yaşam

ösym

mehmet muharrem kasapoğlu

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

üniversite

üniversite sınavı

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Gençlik ve Spor Bakanlığınca, 81 ilde sınav katılımının yoğun olduğu lise ve üniversitelerde çay, simit, su ve meyve suyu ikramında bulunuldu. Bakan Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Kampüsü’nde öğrencilere ve ailelerine simit ve çay ikram ederek talep ve önerileri dinledi. Bakan Kasapoğlu’na Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız eşlik etti. Sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyen Bakan Kasapoğlu, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na katılımın yoğun olduğu okullarda hem sınava girecek gençlerimize moral vermek hem de ailelerin stresli anlarında yanlarında olmak için stantlar kurduk. Çeşitli ikramlarımızla gençlerimiz ve ailelerimizle sohbet ederek onlara destek verdik" dedi.Gençlik ve Spor Bakanlığı, kurulan stantlarda 'Genç Dönüşüm Projesi' ile bu yıl 81 ilde 2 bine yakın noktada ÖSYM tarafından dağıtılacak kalem setlerini sınavdan sonra toplayarak ihtiyaç sahiplerine ve köy okullarına ulaştıracak.

https://tr.sputniknews.com/20220617/yks-oncesi-turbe-yogunlugu-1057555466.html

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ösym, mehmet muharrem kasapoğlu, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), üniversite, üniversite sınavı