https://tr.sputniknews.com/20220619/bakan-kasapoglundan-yks-ogrencilerine-cay-ve-simit-ikrami-1057615457.html
Bakan Kasapoğlu'ndan YKS öğrencilerine çay ve simit ikramı
Bakan Kasapoğlu'ndan YKS öğrencilerine çay ve simit ikramı
Gençllik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren aday ve ailelerine simit ve çay ikram ederek talep ve... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T13:27+0300
2022-06-19T13:27+0300
2022-06-19T13:28+0300
yaşam
ösym
mehmet muharrem kasapoğlu
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
üniversite
üniversite sınavı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/13/1057615258_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_102b34f954e6a6aabf8ca7f66484f9f3.jpg
Gençlik ve Spor Bakanlığınca, 81 ilde sınav katılımının yoğun olduğu lise ve üniversitelerde çay, simit, su ve meyve suyu ikramında bulunuldu. Bakan Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Kampüsü’nde öğrencilere ve ailelerine simit ve çay ikram ederek talep ve önerileri dinledi. Bakan Kasapoğlu’na Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız eşlik etti. Sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyen Bakan Kasapoğlu, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na katılımın yoğun olduğu okullarda hem sınava girecek gençlerimize moral vermek hem de ailelerin stresli anlarında yanlarında olmak için stantlar kurduk. Çeşitli ikramlarımızla gençlerimiz ve ailelerimizle sohbet ederek onlara destek verdik" dedi.Gençlik ve Spor Bakanlığı, kurulan stantlarda 'Genç Dönüşüm Projesi' ile bu yıl 81 ilde 2 bine yakın noktada ÖSYM tarafından dağıtılacak kalem setlerini sınavdan sonra toplayarak ihtiyaç sahiplerine ve köy okullarına ulaştıracak.
https://tr.sputniknews.com/20220617/yks-oncesi-turbe-yogunlugu-1057555466.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/13/1057615258_0:0:547:410_1920x0_80_0_0_9c1712f9357cb6435197a85bba314504.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ösym, mehmet muharrem kasapoğlu, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), üniversite, üniversite sınavı
Bakan Kasapoğlu'ndan YKS öğrencilerine çay ve simit ikramı
13:27 19.06.2022 (güncellendi: 13:28 19.06.2022) Abone ol
Gençllik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren aday ve ailelerine simit ve çay ikram ederek talep ve önerileri dinledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca, 81 ilde sınav katılımının yoğun olduğu lise ve üniversitelerde çay, simit, su ve meyve suyu ikramında bulunuldu. Bakan Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Kampüsü’nde öğrencilere ve ailelerine simit ve çay ikram ederek talep ve önerileri dinledi. Bakan Kasapoğlu’na Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız eşlik etti. Sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyen Bakan Kasapoğlu, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na katılımın yoğun olduğu okullarda hem sınava girecek gençlerimize moral vermek hem de ailelerin stresli anlarında yanlarında olmak için stantlar kurduk. Çeşitli ikramlarımızla gençlerimiz ve ailelerimizle sohbet ederek onlara destek verdik" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, kurulan stantlarda 'Genç Dönüşüm Projesi' ile bu yıl 81 ilde 2 bine yakın noktada ÖSYM tarafından dağıtılacak kalem setlerini sınavdan sonra toplayarak ihtiyaç sahiplerine ve köy okullarına ulaştıracak.