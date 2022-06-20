https://tr.sputniknews.com/20220620/cimere-chpli-belediye-bana-corbayla-cip-yerlestirdi-sikayeti-1057634459.html

CİMER'e 'CHP'li belediye bana çorbayla çip yerleştirdi' şikayeti

CİMER'e 'CHP'li belediye bana çorbayla çip yerleştirdi' şikayeti

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bir vatandaşın ‘Kadıköy Belediyesi’nin ücretsiz dağıttığı çorba ile kendisine çip yerleştirdiğine’ dair CİMER’e yazdığı şikayeti... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T08:52+0300

2022-06-20T08:52+0300

2022-06-20T08:52+0300

türkiye

cimer

çorba

çip

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Zeyrek, bugünkü köşe yazısında ‘çorba şikayeti’ olayının 28 Ocak 2022’de İstanbul Kadıköy’de geçtiğini yazdı. CİMER’e aynı gün şikayet dilekçesi yazıldığını belirten Zeyrek, vatandaşın yazdığı metni şöyle aktardı: ”Sayın İçişleri Bakanı, bugün Kadıköy’de Söğütlüçeşme tren istasyonu önünde dağıtılan çorbadan içtim ve çok kötü şekilde hasta etti yüzüm yanmaya başladı tahriş oldu kim dağıttı derseniz Kadıköy deki CHP belediyesi dağıttı lütfen hakkımı arayın bu gün çok kötü şekilde zehirlendim. Ben dışarıda yaşıyorum evsizim. Lütfen CHP zulmü den illallah ettim. Bununla da kalmayıp tren içerisinde başımdaki çip vasıtasıyla biji pkk diye söyletti. Pkk yı kınıyorum pkk aşağılık bir oluşumdur ve CHP’nin yan koludur.”İşleme konulan dilekçenin Kadıköy Belediyesi Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın önüne gittiğini yazan Zeyrek, belediyenin “Bu iddiaların tümü gerçek dışı ve hayal ürünüdür” yanıtı verdiğini söyledi.

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cimer, çorba, çip