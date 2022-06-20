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https://tr.sputniknews.com/20220620/cin-karada-konuslu-orta-menzilli-anti-balistik-fuze-denemesi-gerceklestirdi-1057631209.html
Çin, karada konuşlu orta menzilli anti-balistik füze denemesi gerçekleştirdi
Çin, karada konuşlu orta menzilli anti-balistik füze denemesi gerçekleştirdi
Çin'in karada konuşlu orta menzilli anti-balistik füze ABM denemesi gerçekleştirdiği bildirildi. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T04:12+0300
2022-06-20T04:13+0300
çin
anti-balistik füze
deneme
füze denemesi
dünya
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Global Times'ın haberine göre, Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, orta menzilli anti-balistik füze denemesinin başarıyla yapıldığı kaydedildi.Açıklamada, füze testinin savunma amaçlı olduğu ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığı belirtildi.Çin'in bu testinin 6'ncı anti-balistik füze denemesi olduğu, füze sistemlerinin dünya atmosferinin dışındaki hedefleri vurabildiği de ifade ediliyor.
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çin, anti-balistik füze, deneme, füze denemesi

Çin, karada konuşlu orta menzilli anti-balistik füze denemesi gerçekleştirdi

04:12 20.06.2022 (güncellendi: 04:13 20.06.2022)
© AAFüze - Füze Denemesi
Füze - Füze Denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© AA
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Çin'in karada konuşlu orta menzilli anti-balistik füze ABM denemesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Global Times'ın haberine göre, Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, orta menzilli anti-balistik füze denemesinin başarıyla yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, füze testinin savunma amaçlı olduğu ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığı belirtildi.
Çin'in bu testinin 6'ncı anti-balistik füze denemesi olduğu, füze sistemlerinin dünya atmosferinin dışındaki hedefleri vurabildiği de ifade ediliyor.
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