https://tr.sputniknews.com/20220620/cin-karada-konuslu-orta-menzilli-anti-balistik-fuze-denemesi-gerceklestirdi-1057631209.html

Çin, karada konuşlu orta menzilli anti-balistik füze denemesi gerçekleştirdi

Çin, karada konuşlu orta menzilli anti-balistik füze denemesi gerçekleştirdi

Çin'in karada konuşlu orta menzilli anti-balistik füze ABM denemesi gerçekleştirdiği bildirildi. 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T04:12+0300

2022-06-20T04:12+0300

2022-06-20T04:13+0300

çin

anti-balistik füze

deneme

füze denemesi

dünya

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Global Times'ın haberine göre, Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, orta menzilli anti-balistik füze denemesinin başarıyla yapıldığı kaydedildi.Açıklamada, füze testinin savunma amaçlı olduğu ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığı belirtildi.Çin'in bu testinin 6'ncı anti-balistik füze denemesi olduğu, füze sistemlerinin dünya atmosferinin dışındaki hedefleri vurabildiği de ifade ediliyor.

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çin, anti-balistik füze, deneme, füze denemesi