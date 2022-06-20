https://tr.sputniknews.com/20220620/izmir-uluslararasi-film-ve-muzik-festivalinin-kazanani-sen-ben-lenin-oldu-1057672105.html

İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nin kazananı 'Sen Ben Lenin' oldu

İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nin kazananı 'Sen Ben Lenin' oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali sona erdi. Festivalde en iyi film ödülüne 'Sen Ben... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T22:08+0300

2022-06-20T22:08+0300

2022-06-20T22:08+0300

yaşam

türkiye

tunç soyer

sen ben lenin

izmir

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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ve Kültürlerarası Sanat Derneği işbirliği ile düzenlenen 2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali sona erdi.Festival’de En İyi Film ödülüne Sen Ben Lenin layık görüldü.En iyi yönetmene verilen Jüri Özel Ödülü’nü Tayfun Pirselimoğlu alırken En İyi Kadın Oyuncu Gülçin Kültür oldu. En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ise Halil Babür ve Murat Kılıç paylaştı.Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılan ödül gecesinin sunuculuğunu oyuncu Şenay Gürler yaptı. İtalyan müzik grubu Nino Rota Ensemble geceye katılanlara müzik şöleni yaşattı.Tunç Soyer törende konuştuGecenin açılış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. Tunç Soyer konuşmasında, “Ben de bir vatandaş olarak İzmir'de sinema ve film müzikleri konusunda büyük bir eksikliğin olduğunu biliyordum. Başkanlık görevine geldikten sonra da bununla ilgili ortak bir hayal kurmaya başladık. Tarih boyunca kültür sanat alanında sayısız eser üretmiş ve bu mirası bugüne taşımış İzmir, film ve müzik festivalleriyle çok özgün bir festivale ev sahipliği yapmaya başladı. İzmir çok şanslı çünkü biz bu çıtayı yükseltmeye kararlıyız. İstiyoruz ki İzmir'in her sokağı, caddesi, semti sinemanın büyülü dünyasıyla, hemhal olsun. Ve sanat İzmir'in kadim dokusuyla, olağanüstü güzellikleriyle buluşsun. İstiyoruz ki doğal platoları, tarihi mekan ve kolay ulaşım imkanlarıyla İzmir, sinemanın merkezlerinden biri olsun. Bunu sadece istemiyoruz, gereğini yapacağız. İzmir çok yakında hem platosuyla hem sinema ofisiyle sinema sektörünün merkezine oturacak. Bu festival işte o ortak hayalin, o vizyonun bir ürünü. Ümit ediyorum ki İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali, hem Türkiye'de hem de uluslararası sinema camiasında saygın bir yere gelecek. Sanatın yeniden özgürleştiği günlerin yakın olduğunu çok iyi biliyorum. Bunun için direnmeye ve daima sanatın yanında olmaya devam edeceğim” diye konuştu.'Hayalimiz İzmir'i sinema kenti yapmak'Festivalin Onur Ödülleri bu yıl müzisyen, yazar ve yönetmen Zülfü Livaneli ile Polonyalı besteci Zbigniew Preisner verildi. Zbigniew Preisner ödül konuşmasında, “1970’lerde buralara gelmiştim. O nedenle bu ödül beni çok sevindirdi. Beni yeniden sizlerle buluşturduğu için çok mutluyum. Ben kendimi bu işe adadım. O nedenle bu ödül benim için çok anlamlı. Dürüst kalmak, kendine karşı dürüst olabilmek çok kıymetli, çok önemli bir şey. Dev isimlerle çalışmak, dev yönetmenlerle çalışmak, Kieslowski gibi değerli isimlere müzik yapmak çok önemli. Ve bunların sonunda bu güzel festivallere çağrılmak, konuk olmak da gerçekten harika’’ dedi.Tony Gatlif'e kültürlerarası sanat başarı ödülüFestivalin Kültürlerarası Sanat Başarı Ödülü, ırkçılık karşıtı yapıtlarıyla tanınan Cezayir asıllı Roman kökenli Fransız yönetmen Tony Gatlif'e verildi. Gatlif ödül konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Ben sizleri bir büyücü olarak görüyorum. Çünkü sinema insana dünyayı anlatır. Sizler dünyayı bu festivalle buraya taşıyorsunuz. Herkese çok teşekkür ederim. Beni burada bu sahnede ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Türkleri gerçekten çok seviyorum. İlk filmim için İzmir'e gelmiştim. Tek bir kelime bilmeden hiçbir şey konuşamadan. Ama Türkler bana yardım etti. Bana yol gösterdi. İşte ben buna büyü diyorum. Büyü diyorum çünkü sinema bizi büyülüyor.”Necip Sarıcı ve Atilla Dorsay'a emek ödülüYine emek ödülüne layık görülen sinema yazarı Atilla Dorsay ise “Her fırsatta İzmir'e geldim. Ama son iki yıldır bu festival için geliyorum. Bu festivali son derece önemsiyorum. Bu kadar çok filmi göstermenin yanı sıra modern filmler, belgeseller, dramlar, biyografiler ve bu müziği yaratan insanların önemli bir bölümünü aramızda. Çok önemli misafirler var. Bir araya toplamak, bu festivalin çok büyük bir başarısı’’ dedi.Televizyon Dizi Müzikleri Ödülleri:Besteci Serdar Kalafatoğlu başkanlığında, yönetmen ve müzisyen Nezih Ünen, sinema ve televizyon yazarları Alican Sekmeç, Burak Göral, Elçin Yahşi, Özlem Özdemir ve Tuğçe Madayanti Dizici’den oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Jüri, şu yapımları ödüllendirme kararı aldı:Dijital Platform Dizisi En İyi Özgün Şarkı: Blue Tv’nin “Saklı’’ Dizisindeki “Derinlerde Saklı’’ şarkısı ile Sena ŞenerUlusal Kanal Dizisi En İyi Özgün Şarkı: Star TV ‘de yayınlanan NG Medya yapımı “Kaderimin Oyunu” dizisinin “Sana Çıkıyor Yollar” şarkısı ile Ender GündüzlüDijital Platform Dizisi En İyi Özgün Müzik: Netflix yapımı “Uysallar” dizisi ile Sertaç ÖzgümüşUlusal Kanal Dizileri En İyi Özgün Müzik: Fox TV’de yayınlanan MF yapımın“Mahkum” dizisinin jenerik müziği ile Sertaç ÖzgümüşUlusal yarışma ödülleri açıklandıYönetmen Erden Kıral başkanlığında, Yönetmen Biket İlhan, Ebru Şeremetli, İzzet Öz, besteci Güldiyar Tanrıdağlı, oyuncu Selen Uçer ve opera sanatçısı Selva Erdener’den oluşan Jüri şu yapımları ödüllendirme kararı aldı:En İyi Ses Tasarımı: Erdem Tepegöz’ün “Gölgeler İçinde” filmi ile Eli Haligua, Fatih Rağbet ve Besteci Greg DobrowskiEn İyi Özgün Film Şarkısı: Tufan Taştan’ın “Sen Ben Lenin” filmindeki “Ahmet Abi” şarkısıyla Barış DiriEn İyi Özgün Beste: Tayfun Pirselimoğlu’nun “Kerr” filmindeki özgün müzikle Nikos KypourgosEn İyi Erkek Oyuncu: Emre Erdoğdu’nun “Beni Sevenler Listesi” ile Halil Babür ve Ferit Karol’un “Kumbara” filmindeki rolüyle Murat KılıçEn İyi Kadın Oyuncu: “Kumbara” daki rolüyle Gülçin KültürJüri Özel Ödülü: Tayfun PirselimoğluEn İyi Film: Sen Ben Lenin

https://tr.sputniknews.com/20210417/sen-ben-lenin-dunya-promiyerini-43-moskova-film-festivalinde-gerceklestiriyor-1044296334.html

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