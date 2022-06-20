https://tr.sputniknews.com/20220620/kutahyada-kanalizasyon-calismasinda-toprak-altinda-kalan-isci-yasamini-yitirdi-1057664616.html

Kütahya'da kanalizasyon çalışmasında toprak altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Kütahya'da kanalizasyon çalışmasında toprak altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Kütahya'da kanalizasyon çalışması sırasında heyelan meydana geldi. Toprak altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğer işçiyi kurtarma çalışmaları... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T19:10+0300

2022-06-20T19:10+0300

2022-06-20T19:27+0300

türkiye

kütahya

kanalizasyon

kütahya belediyesi

afad

ali çelik

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Kütahya’da kanalizasyon çalışması yapılan bölgede kuvvetli yağışla yumuşayan zeminde toprak kayması meydana geldi.Belediye tarafından gerçekleştirilen kanalizasyon çalışmasında meydana gelen toprak kaymasında iki işçi toprak altında kaldı.İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bir işçinin hayatını kaybettiğini tespit eden ekipler, diğer işçiyi çıkarmak için çalışmaya başladı.Kütahya Valisi Ali Çelik ile İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Sıralı da olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.Ekiplerin kurtarma çalışması sürüyor.

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kütahya, kanalizasyon, kütahya belediyesi, afad, ali çelik