https://tr.sputniknews.com/20220620/kutahyada-kanalizasyon-calismasinda-toprak-altinda-kalan-isci-yasamini-yitirdi-1057664616.html
Kütahya'da kanalizasyon çalışmasında toprak altında kalan işçi yaşamını yitirdi
Kütahya'da kanalizasyon çalışmasında toprak altında kalan işçi yaşamını yitirdi
Kütahya'da kanalizasyon çalışması sırasında heyelan meydana geldi. Toprak altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğer işçiyi kurtarma çalışmaları... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T19:10+0300
2022-06-20T19:10+0300
2022-06-20T19:27+0300
türkiye
kütahya
kanalizasyon
kütahya belediyesi
afad
ali çelik
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Kütahya’da kanalizasyon çalışması yapılan bölgede kuvvetli yağışla yumuşayan zeminde toprak kayması meydana geldi.Belediye tarafından gerçekleştirilen kanalizasyon çalışmasında meydana gelen toprak kaymasında iki işçi toprak altında kaldı.İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bir işçinin hayatını kaybettiğini tespit eden ekipler, diğer işçiyi çıkarmak için çalışmaya başladı.Kütahya Valisi Ali Çelik ile İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Sıralı da olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.Ekiplerin kurtarma çalışması sürüyor.
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kütahya, kanalizasyon, kütahya belediyesi, afad, ali çelik
Kütahya'da kanalizasyon çalışmasında toprak altında kalan işçi yaşamını yitirdi
19:10 20.06.2022 (güncellendi: 19:27 20.06.2022) Abone ol
Kütahya'da kanalizasyon çalışması sırasında heyelan meydana geldi. Toprak altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kütahya’da kanalizasyon çalışması yapılan bölgede kuvvetli yağışla yumuşayan zeminde toprak kayması meydana geldi.
Belediye tarafından gerçekleştirilen kanalizasyon çalışmasında meydana gelen toprak kaymasında iki işçi toprak altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bir işçinin hayatını kaybettiğini tespit eden ekipler, diğer işçiyi çıkarmak için çalışmaya başladı.
Kütahya Valisi Ali Çelik ile İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Sıralı da olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.
Ekiplerin kurtarma çalışması sürüyor.