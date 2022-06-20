https://tr.sputniknews.com/20220620/sakaryada-75-yasindaki-adam-sokak-kopeklerinin-saldirisina-ugradi-kolundaki-damar-parcalandi-1057661598.html
Sakarya'da 75 yaşındaki adam sokak köpeklerinin saldırısına uğradı: Kolundaki damar parçalandı
Sakarya'da 75 yaşındaki adam sokak köpeklerinin saldırısına uğradı: Kolundaki damar parçalandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 75 yaşındaki Nusret Çolak, sokakta yürürken köpeklerin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan ve kolundaki damarı parçalanan... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T18:00+0300
2022-06-20T18:00+0300
2022-06-20T18:02+0300
karasu
sokak köpeği
saldırı
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Yenimahalle Zafraklar Sokak’ta yolda yürüyen Nusret Çolak’a, etrafını saran 4 sokak köpeği saldırdı. Köpekler, Çolak'ı sol kolu ve sol bacağından ısırdı. Kanlar içinde yerde yatan Çolak'ı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen ekipler, Nusret Çolak'ı ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kolundaki damarı parçalanan Çolak, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.
karasu
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karasu, sokak köpeği, saldırı
Sakarya'da 75 yaşındaki adam sokak köpeklerinin saldırısına uğradı: Kolundaki damar parçalandı
18:00 20.06.2022 (güncellendi: 18:02 20.06.2022) Abone ol
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 75 yaşındaki Nusret Çolak, sokakta yürürken köpeklerin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan ve kolundaki damarı parçalanan Çolak, tedavi altına alındı.
Yenimahalle Zafraklar Sokak’ta yolda yürüyen Nusret Çolak’a, etrafını saran 4 sokak köpeği saldırdı.
Köpekler, Çolak'ı sol kolu ve sol bacağından ısırdı. Kanlar içinde yerde yatan Çolak'ı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbarla gelen ekipler, Nusret Çolak'ı ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kolundaki damarı parçalanan Çolak, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.