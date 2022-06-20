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Şiddet gördüğü eşini markete gönderdi ve kapıları kilitledi: 'Eve gelmesini istemiyorum'
Şiddet gördüğü eşini markete gönderdi ve kapıları kilitledi: 'Eve gelmesini istemiyorum'
İstanbul'da şiddet gören kadın, eşini markete gönderdi ve evin kapılarını kilitledi. Eve giremeyen eş itfaiyeye haber verince genç kadın ekiplere seslenerek... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T14:27+0300
2022-06-20T14:27+0300
türkiye
türkiye
istanbul
kadına şiddet
kadına yönelik taciz
kadına yönelik şiddet
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İstanbul Ümraniye'de genç bir kadın, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle evinin kapısını kilitledi. Eve giremeyen eş, itfaiye ekiplerini arayarak eşinin evde mahsur kaldığını iddia etti. Polis ekiplerinin adrese gelmesiyle cama çıkarak, ekiplere seslenen genç kadın, "Eve gelmesini istemiyorum. Beni dövüyor" dedi. Olay üzerine polis ekipleri eşini darp ettiği iddia edilen şahsı alarak karakola götürdü.
https://tr.sputniknews.com/20220527/kadina-ve-saglik-calisanlarina-yonelik-siddetin-onlenmesine-iliskin-kanun-resmi-gazetede-1056723369.html
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türkiye, istanbul, kadına şiddet, kadına yönelik taciz, kadına yönelik şiddet

Şiddet gördüğü eşini markete gönderdi ve kapıları kilitledi: 'Eve gelmesini istemiyorum'

14:27 20.06.2022
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - CÜNEYT SEVİNDİKŞiddet gördüğü eşini markete gönderdi ve kapıları kilitledi: 'Eve gelmesini istemiyorum'
Şiddet gördüğü eşini markete gönderdi ve kapıları kilitledi: 'Eve gelmesini istemiyorum' - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - CÜNEYT SEVİNDİK
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İstanbul'da şiddet gören kadın, eşini markete gönderdi ve evin kapılarını kilitledi. Eve giremeyen eş itfaiyeye haber verince genç kadın ekiplere seslenerek "Eve gelmesin, beni dövüyor" dedi.
İstanbul Ümraniye'de genç bir kadın, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle evinin kapısını kilitledi. Eve giremeyen eş, itfaiye ekiplerini arayarak eşinin evde mahsur kaldığını iddia etti.
Polis ekiplerinin adrese gelmesiyle cama çıkarak, ekiplere seslenen genç kadın, "Eve gelmesini istemiyorum. Beni dövüyor" dedi.
Olay üzerine polis ekipleri eşini darp ettiği iddia edilen şahsı alarak karakola götürdü.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
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Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun Resmi Gazete'de
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