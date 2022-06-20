https://tr.sputniknews.com/20220620/siddet-gordugu-esini-markete-gonderdi-ve-kapilari-kilitledi-eve-gelmesini-istemiyorum-1057651706.html

Şiddet gördüğü eşini markete gönderdi ve kapıları kilitledi: 'Eve gelmesini istemiyorum'

Şiddet gördüğü eşini markete gönderdi ve kapıları kilitledi: 'Eve gelmesini istemiyorum'

İstanbul'da şiddet gören kadın, eşini markete gönderdi ve evin kapılarını kilitledi. Eve giremeyen eş itfaiyeye haber verince genç kadın ekiplere seslenerek... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T14:27+0300

2022-06-20T14:27+0300

2022-06-20T14:27+0300

türkiye

türkiye

istanbul

kadına şiddet

kadına yönelik taciz

kadına yönelik şiddet

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İstanbul Ümraniye'de genç bir kadın, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle evinin kapısını kilitledi. Eve giremeyen eş, itfaiye ekiplerini arayarak eşinin evde mahsur kaldığını iddia etti. Polis ekiplerinin adrese gelmesiyle cama çıkarak, ekiplere seslenen genç kadın, "Eve gelmesini istemiyorum. Beni dövüyor" dedi. Olay üzerine polis ekipleri eşini darp ettiği iddia edilen şahsı alarak karakola götürdü.

https://tr.sputniknews.com/20220527/kadina-ve-saglik-calisanlarina-yonelik-siddetin-onlenmesine-iliskin-kanun-resmi-gazetede-1056723369.html

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türkiye, istanbul, kadına şiddet, kadına yönelik taciz, kadına yönelik şiddet