https://tr.sputniknews.com/20220620/zidane-materazziye-kafa-attigim-icin-gurur-duymuyorum-1057644604.html

Zidane: Materazzi'ye kafa attığım için gurur duymuyorum

Zidane: Materazzi'ye kafa attığım için gurur duymuyorum

İspanya'da Real Madrid'deki teknik direktörlük görevini bıraktığından bu yana hiçbir takım çalıştırmayan Fransız futbolunun en ünlü isimlerinden Zinedine... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T12:49+0300

2022-06-20T12:49+0300

2022-06-20T12:49+0300

spor

zinedine zidane

dünya kupası

almanya

marco materazzi

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Almanya'da 2006'da düzenlenen Dünya Kupası'nın en çok konuşulan konusu İtalya ile Fransa arasındaki finalde Zinedin Zidane'ın, İtalyan futbolcu Marco Materazzi'ye kafa atması oldu. Zidane, bu pozisyon sonrası kırmızı kart görürken, İtalya, penaltı atışlarıyla 5-3 galip gelip, şampiyonluk unvanını aldı. Fransız yayıncı Telefoot'a demeç veren Zidane, "Yaptığımla gurur duymuyorum ama geçmişimin bir parçası" ifadesini kullandı.

almanya

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zinedine zidane, dünya kupası, almanya, marco materazzi