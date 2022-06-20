https://tr.sputniknews.com/20220620/zidane-materazziye-kafa-attigim-icin-gurur-duymuyorum-1057644604.html
Zidane: Materazzi'ye kafa attığım için gurur duymuyorum
Zidane: Materazzi'ye kafa attığım için gurur duymuyorum
İspanya'da Real Madrid'deki teknik direktörlük görevini bıraktığından bu yana hiçbir takım çalıştırmayan Fransız futbolunun en ünlü isimlerinden Zinedine... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T12:49+0300
2022-06-20T12:49+0300
2022-06-20T12:49+0300
spor
zinedine zidane
dünya kupası
almanya
marco materazzi
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Almanya'da 2006'da düzenlenen Dünya Kupası'nın en çok konuşulan konusu İtalya ile Fransa arasındaki finalde Zinedin Zidane'ın, İtalyan futbolcu Marco Materazzi'ye kafa atması oldu. Zidane, bu pozisyon sonrası kırmızı kart görürken, İtalya, penaltı atışlarıyla 5-3 galip gelip, şampiyonluk unvanını aldı. Fransız yayıncı Telefoot'a demeç veren Zidane, "Yaptığımla gurur duymuyorum ama geçmişimin bir parçası" ifadesini kullandı.
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zinedine zidane, dünya kupası, almanya, marco materazzi
Zidane: Materazzi'ye kafa attığım için gurur duymuyorum
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İspanya'da Real Madrid'deki teknik direktörlük görevini bıraktığından bu yana hiçbir takım çalıştırmayan Fransız futbolunun en ünlü isimlerinden Zinedine Zidane, 2006 Dünya Kupası'na damga vuran 'kafa hareketiyle' ilgili konuştu.
Almanya'da 2006'da düzenlenen Dünya Kupası'nın en çok konuşulan konusu İtalya ile Fransa arasındaki finalde Zinedin Zidane'ın, İtalyan futbolcu Marco Materazzi'ye kafa atması oldu. Zidane, bu pozisyon sonrası kırmızı kart görürken, İtalya, penaltı atışlarıyla 5-3 galip gelip, şampiyonluk unvanını aldı.
Fransız yayıncı Telefoot'a demeç veren Zidane, "Yaptığımla gurur duymuyorum ama geçmişimin bir parçası" ifadesini kullandı.