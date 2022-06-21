Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220621/avukat-epozdemir-dosyada-gultekinin-avciya-santaj-yaptigina-dair-ne-video-ne-ses-kaydi-var-1057689177.html
Avukat Epözdemir: Dosyada Gültekin’in Avcı’ya şantaj yaptığına dair ne video ne ses kaydı var
Avukat Epözdemir: Dosyada Gültekin’in Avcı’ya şantaj yaptığına dair ne video ne ses kaydı var
HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, Pınar Gültekin cinayetinde Cemal Metin Avcı'ya "haksız tahrik" indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmesini köşesine taşırken... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T11:38+0300
2022-06-21T11:38+0300
yaşam
cemal metin avcı
pınar gültekin
dava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0b/1044938627_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_60b362127b1f0b6d2cb161b48bb476fb.jpg
"Pınar Gültekin'in sevgili olduğu Cemal Metin Avcı’ya çeşitli tuzaklar kurduğu ve şantaj yaparak menfaat temin etmeye çalıştığı" iddialarını hatırlatan Yılman, "Yaptığım araştırmalarım, görüşmelerim sonunda emin oldum ki; bu iddialar o pislik katilin sırf bu indirim hakkından yararlanmak için ortaya attığı yalan ve iftiralardan ibaret. Bunu hem soruşturmayı başından beri yürüten Muğla Jandarma’daki kaynaklarım söyledi… Hem de Pınar Gültekin'in avukatı olan Rezan Epözdemir" dedi.Epözdemir, Avcı'nın cinayet konusunda çelişkili ifadeler verdiğini ifade ederek, son olarak, "Beni sarhoş etti. Hemcinslerimle videomu çekti. Şantaj yaparak menfaat talep etti. O yüzden öldürdüm. Eve gittik, konuşuyorduk. O esnada çantasından bir bıçak çıkardı. Kendimi korurken bıçak koluma geldi. Panikledim. O yüzden öldürdüm. Bıçak çekmeseydi öldürmeyecektim" iddiasında bulunduğunu hatırlattı.Epözdemir, "Fakat dosyada bir bıçak yok. Yaralanma bıçak yaralanması değil. Ve bu adli tıp raporuyla da sabit. Raporu tanzim eden doktor dinlendi mahkemede ve 'Bu bir bıçak yarası değil, abrazyon yani sıyrıktır' dedi. Didik didik edildi ama Pınar’ın telefonunda bu caninin iddia ettiği gibi ne şantaj amaçlı bir mesaj ne de video bulundu. Bu iki iddianın da kerameti kendinden menkul haksız tahrik indiriminden faydalanmak için uydurulmuş hikayeler olduğu anlaşıldı. Diyorlar ki; Video var! Ee madem bir video var neden dosyada yok?" diye sordu.Epözdemir "Bu dava dosyasında Pınar Gültekin’in Cemal Metin Avcı’ya şantaj yaptığına dair ne bir video ne bir ses kaydı ne de bir mesaj var. Gerekçesini yazacaklar göreceğiz ama şöyle söyleyeyim… Bugün Muğla’da resmen adalet öldü! Ben bunca yıllık avukatım. Gerçekten böyle bir hukuki garabet daha evvel hiç görmemiştim!” ifadesini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0b/1044938627_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_da5b4134340b8e6c72378f7184eff6a1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cemal metin avcı, pınar gültekin, dava

Avukat Epözdemir: Dosyada Gültekin’in Avcı’ya şantaj yaptığına dair ne video ne ses kaydı var

11:38 21.06.2022
© İHA / BEKİR TOSUNPınar Gültekin cinayetinden tutuklu sanık Cemal Metin Avcı
Pınar Gültekin cinayetinden tutuklu sanık Cemal Metin Avcı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© İHA / BEKİR TOSUN
Abone olTelegram
HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, Pınar Gültekin cinayetinde Cemal Metin Avcı'ya "haksız tahrik" indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmesini köşesine taşırken, Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in açıklamalarına da yer verdi.
"Pınar Gültekin'in sevgili olduğu Cemal Metin Avcı’ya çeşitli tuzaklar kurduğu ve şantaj yaparak menfaat temin etmeye çalıştığı" iddialarını hatırlatan Yılman, "Yaptığım araştırmalarım, görüşmelerim sonunda emin oldum ki; bu iddialar o pislik katilin sırf bu indirim hakkından yararlanmak için ortaya attığı yalan ve iftiralardan ibaret. Bunu hem soruşturmayı başından beri yürüten Muğla Jandarma’daki kaynaklarım söyledi… Hem de Pınar Gültekin'in avukatı olan Rezan Epözdemir" dedi.
Epözdemir, Avcı'nın cinayet konusunda çelişkili ifadeler verdiğini ifade ederek, son olarak, "Beni sarhoş etti. Hemcinslerimle videomu çekti. Şantaj yaparak menfaat talep etti. O yüzden öldürdüm. Eve gittik, konuşuyorduk. O esnada çantasından bir bıçak çıkardı. Kendimi korurken bıçak koluma geldi. Panikledim. O yüzden öldürdüm. Bıçak çekmeseydi öldürmeyecektim" iddiasında bulunduğunu hatırlattı.
Epözdemir, "Fakat dosyada bir bıçak yok. Yaralanma bıçak yaralanması değil. Ve bu adli tıp raporuyla da sabit. Raporu tanzim eden doktor dinlendi mahkemede ve 'Bu bir bıçak yarası değil, abrazyon yani sıyrıktır' dedi. Didik didik edildi ama Pınar’ın telefonunda bu caninin iddia ettiği gibi ne şantaj amaçlı bir mesaj ne de video bulundu. Bu iki iddianın da kerameti kendinden menkul haksız tahrik indiriminden faydalanmak için uydurulmuş hikayeler olduğu anlaşıldı. Diyorlar ki; Video var! Ee madem bir video var neden dosyada yok?" diye sordu.
Epözdemir "Bu dava dosyasında Pınar Gültekin’in Cemal Metin Avcı’ya şantaj yaptığına dair ne bir video ne bir ses kaydı ne de bir mesaj var. Gerekçesini yazacaklar göreceğiz ama şöyle söyleyeyim… Bugün Muğla’da resmen adalet öldü! Ben bunca yıllık avukatım. Gerçekten böyle bir hukuki garabet daha evvel hiç görmemiştim!” ifadesini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала