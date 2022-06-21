https://tr.sputniknews.com/20220621/bursada-tekstil-atolyesinde-yangin-2-ev-kul-oldu-1057682657.html

Bursa'da tekstil atölyesinde yangın: 2 ev kül oldu

Bursa'da tekstil atölyesinde yangın: 2 ev kül oldu

Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangında alevlerin sıçradığı 2 müstakil ev yanarak kül oldu. 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T05:30+0300

2022-06-21T05:30+0300

2022-06-21T05:30+0300

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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi İpekyolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil atölyesi olarak kullanılan 2 katlı bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tekstil atölyesi olarak kullanılan evi sararken yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Alevler tekstil atölyesinin yan tarafında bulunan 2 eve daha sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gökyüzünü aydınlatan alevlere güçlükle müdahale etti. Evlerin arka tarafında bulunan ahırdaki küçükbaş hayvanlar tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından tamamen kontrol altına aldı. Yangında tekstil atölyesinde ve 2 evde büyük hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanan olmadı.Yangının çıkış sebebinin ise elektrik kontağından olduğu iddia ediliyor. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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