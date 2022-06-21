https://tr.sputniknews.com/20220621/doktor-olan-esi-zeynep-erdogani-olduren-saniga-agirlastirilmis-muebbet-hapis-cezasi-1057703188.html

Doktor olan eşi Zeynep Erdoğan'ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Doktor olan eşi Zeynep Erdoğan'ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ankara'da geçtiğimiz yıl vahşi bir cinayet işlendi. Türkiye'yi sarsan olayda Mehmet Erdoğan adlı katil zanlısı, doktor eşi Zeynep Erdoğan'ı öldürdü. Olayla... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T15:06+0300

2022-06-21T15:06+0300

2022-06-21T15:06+0300

türkiye

müebbet

cinayet

ankara

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Ankara'da, doktor eşi Zeynep Erdoğan'ı öldüren, 16 yaşındaki oğlunu da yaralayan sanık Mehmet Erdoğan, "eşi kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", diğer suçlardan da 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Erdoğan, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra son savunmasını yapması için sanığa söz verdi.Sanık Erdoğan, öldürme kastıyla hareket etmediğini savunarak, beraat talebinde bulundu. "Çok pişmanım. Eşimi öldürmek istemedim. Annesini o halde görmesin diye çocuğu alt kata indirdim. Öldürmek gibi niyetim yoktu." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Tahliyemi talep ediyorum." dedi.Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığı "eşi kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", Zeynep Erdoğan'ın 16 yaşındaki oğlunu "öldürmeye teşebbüsten" 15 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.Sanık hakkında haksız tahrik ve takdiri indirim uygulamayan mahkeme, Erdoğan'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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müebbet, cinayet, ankara