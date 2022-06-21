https://tr.sputniknews.com/20220621/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057684272.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar/TL 17.31 TL'den işlem görüyor. Euro ise 18.23 TL'den satılıyor. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T09:15+0300
2022-06-21T09:15+0300
2022-06-21T09:15+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
türk lirası
euro
gram altın
yarım gram altın
çeyrek altın
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Haftaya yukarı yönde başlayan dolar kuru bu seyrini hafif aşağı yöne çevirdi. Dolar/TL 17.31 TL'den işlem görüyor. Euro ise 18.23 TL'den satılıyor.Piyasalarda merkez bankalarının enflasyonla mücadele için faiz artırarak küresel resesyon tetikleyebileceği endişeleri devam ediyor.Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararındaYurtiçi piyasalarda bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 5 toplantısında bir değişiklik yapmayan Merkez Bankası (TCMB) bu ayki faiz kararını 23 Haziran'da açıklayacak.Çeyrek altın ne kadar?Altının onsu bugün yüzde 2 artışla 1,841.13 dolara yükseldi.Altının gramı 1.023 liradan satılırken çeyrek altın 1.674 lira, Cumhuriyet altını ise 6.676 liradan satılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220620/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057634675.html
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dolar, dolar/tl, türk lirası, euro, gram altın, yarım gram altın, çeyrek altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar/TL 17.31 TL'den işlem görüyor. Euro ise 18.23 TL'den satılıyor.
Haftaya yukarı yönde başlayan dolar kuru bu seyrini hafif aşağı yöne çevirdi. Dolar/TL 17.31 TL'den işlem görüyor. Euro ise 18.23 TL'den satılıyor.
Piyasalarda merkez bankalarının enflasyonla mücadele için faiz artırarak küresel resesyon tetikleyebileceği endişeleri devam ediyor.
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Yurtiçi piyasalarda bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 5 toplantısında bir değişiklik yapmayan Merkez Bankası (TCMB) bu ayki faiz kararını 23 Haziran'da açıklayacak.
Çeyrek altın ne kadar?
Altının onsu bugün yüzde 2 artışla 1,841.13 dolara yükseldi.
Altının gramı 1.023 liradan satılırken çeyrek altın 1.674 lira, Cumhuriyet altını ise 6.676 liradan satılıyor.