Feyzioğlu: CHP üst yönetimi, HDP'ye gönülden bağlı
00:24 21.06.2022 (güncellendi: 00:50 21.06.2022)
© AA / Havva Dereağzı Metin Feyzioğlu
© AA / Havva Dereağzı
CHP'nin yerel yönetimlere özerklik vadettiğini öne süren eski Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "CHP üst yönetiminin büyük kesiminin HDP'ye gönülden çok bağlı olduklarını düşünüyorum" dedi.
Eski Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu 'Sebep Sonuç' programına konuk oldu.
CHP'nin, Türkiye'nin üniter/ulus devlet yapısının hedef alındığı ve bölünmeyi amaçlayan Yerel Yönetimlere Özerklik Şartı'nı programına aldığını belirten Feyzioğlu, "CHP yerel yönetimlere özerklik vadediyor. CHP parti programında var bu. Avrupa Konseyi özerklik şartına Türkiye çekinceler koymuştur" şeklinde konuştu.
CHP tabanının, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarzındaki kişilerden de rahatsız olduğunu söyleyen Feyzioğlu, CHP'nin yerel yönetimlere özerklik vadettiğini belirterek, "CHP parti programında var bu. Avrupa Konseyi özerklik şartına Türkiye çekinceler koymuştur" dedi..
Tanrıkulu'nun SİHA'ları ve Selçuk Bayraktar'la yaptığı paylaşımlarla ilgili de konuşan Feyzioğlu, Sezgin Tanrıkulu İHA ve SİHA'lardan nefret ediyor. Ve Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleden rahatsız" ifadelerini kullandı.
Aydınlık'ın aktardığı habere göre Feyzioğlu, şunları söyledi:
Orada üst yönetimin özel korumasıyla bulunan bu şahsiyete (Sezgin Tanrıkulu) sorsanız, 'Üniter devletten yana mısın?', 'Eyalet mi, üniter devlet mi?' deseniz... Size illâ cevap vermek zorunda kalırsa, 'üniter devlet' demez, diyemez.
Mesela bu kişiye deseniz siz, 'Şehirler eğitim meselesini kendiler üstlensin mi?' 'Eğitim, milli eğitim mi olsun, yoksa her bölge kendi eğitiminden mi sorumlu olsun, federal devletlerde olduğu gibi...'
Bu kişi, maalesef onu orada tutanlar, size diyecekler ki, "Tabii şehirlere verelim, yerinden yönetim ilkesi eğitimi de kapsamalı' diyecekler.
'Polis hizmetleri, belediye başkanlarının emrinde mi olsun yoksa Ankara'ya bağlı mı olsun?' diye sorduğunuzda, bu kişi ve onu orada tutanlar 'Tabii ki bizim hayalimiz şehirlerin polis hizmetini vermesidir' diyecekler.
CHP'nin parti programına yazdılar bunu. Avrupa Konseyi Yerel Yönetimlere Özerklik Şartı'na Türkiye çekinceler koymuştur.
O çekinceler içinde "milli eğitim ile ilgili madde bizim için vazgeçilmezdir" demiştir Türkiye.
Öbür çekince koyduğu madde, madenler maddesidir. Polisin belediyeye mi yoksa merkezi hükümete mi bağlı olacağı noktasında Türkiye Cumhuriyeti, "Asla asayişi, polisi belediyeye bağlayamayız" demiştir.
Haklı mıdır Türkiye Cumhuriyeti? Evet, yerden göğe kadar haklıdır? Finlandiya'dan farklı bakabilirsiniz belediyeye...
İşte CHP'nin taahhüdü bu çekinceleri kaldırmaktı.
Daha önce, 6'lı masanın kendisinin HDP olduğunu dile getiren Feyzioğlu, "CHP üst yönetiminin büyük kesiminin HDP'ye gönülden çok bağlı olduklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Feyzioğlu ayrıca, Tanrıkulu ve Kaftancıoğu gibi CHP üst yönetiminden birçok kişinin partideki Atatürkçü kesimden rahatsız olduğunu vurguladı.