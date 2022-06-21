https://tr.sputniknews.com/20220621/feyzioglu-chp-ust-yonetimi-hdpye-gonulden-bagli--1057676940.html

Feyzioğlu: CHP üst yönetimi, HDP'ye gönülden bağlı

Feyzioğlu: CHP üst yönetimi, HDP'ye gönülden bağlı

CHP'nin yerel yönetimlere özerklik vadettiğini öne süren eski Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "CHP üst yönetiminin büyük kesiminin... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T00:24+0300

2022-06-21T00:24+0300

2022-06-21T00:50+0300

türkiye

chp

metin feyzioğlu

sezgin tanrıkulu

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Eski Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu 'Sebep Sonuç' programına konuk oldu. CHP'nin, Türkiye'nin üniter/ulus devlet yapısının hedef alındığı ve bölünmeyi amaçlayan Yerel Yönetimlere Özerklik Şartı'nı programına aldığını belirten Feyzioğlu, "CHP yerel yönetimlere özerklik vadediyor. CHP parti programında var bu. Avrupa Konseyi özerklik şartına Türkiye çekinceler koymuştur" şeklinde konuştu. CHP tabanının, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarzındaki kişilerden de rahatsız olduğunu söyleyen Feyzioğlu, CHP'nin yerel yönetimlere özerklik vadettiğini belirterek, "CHP parti programında var bu. Avrupa Konseyi özerklik şartına Türkiye çekinceler koymuştur" dedi..Tanrıkulu'nun SİHA'ları ve Selçuk Bayraktar'la yaptığı paylaşımlarla ilgili de konuşan Feyzioğlu, Sezgin Tanrıkulu İHA ve SİHA'lardan nefret ediyor. Ve Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleden rahatsız" ifadelerini kullandı.Aydınlık'ın aktardığı habere göre Feyzioğlu, şunları söyledi:Daha önce, 6'lı masanın kendisinin HDP olduğunu dile getiren Feyzioğlu, "CHP üst yönetiminin büyük kesiminin HDP'ye gönülden çok bağlı olduklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Feyzioğlu ayrıca, Tanrıkulu ve Kaftancıoğu gibi CHP üst yönetiminden birçok kişinin partideki Atatürkçü kesimden rahatsız olduğunu vurguladı.

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chp, metin feyzioğlu, sezgin tanrıkulu