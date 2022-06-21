Türkiye
SON DAKİKA| İkinci deneme: Güney Kore, 'Nuri'yi uzaya fırlattı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220621/giresunda-hamile-kadini-olduren-supheli-yakalandi-1057686002.html
Giresun'da hamile kadını öldüren şüpheli yakalandı
Giresun'da hamile kadını öldüren şüpheli yakalandı
Giresun'da 40 yaşındaki Keremet N.'nin cesedi dere kenarında bulundu. Hamile kadını öldüren Metin A. gözaltına alındı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T09:56+0300
2022-06-21T09:56+0300
türkiye
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
giresun
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1056758432_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_60a5bd03be182ffe1b929dcd71b86b39.jpg
Giresun'un Görele ilçesinde dere kenarında silahla vurulmuş halde hamile kadın cesedi bulundu.İlçeye bağlı Gültepe Köyü yolu üzerindeki dere kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, cesedin Kırgızistanlı Keremet N.'ye ait olduğunu belirledi. 40 yaşındaki kadının hamile olduğu ve ateşli silahla vurulduğu saptandı.Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Keremet N.'nin cenazesi Görele Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldıAA'nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmada, Keremet N.'nin Tirebolu ilçesinde öldürüldükten sonra bölgeye getirildiği tespit edildi. Cinayetle ilgili 52 yaşındaki Metin A. adlı erkek gözaltına alındı.
türkiye
giresun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1056758432_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6101af19d832ea78a30502d500e51d25.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kadın cinayeti, kadın cinayetleri, giresun

Giresun'da hamile kadını öldüren şüpheli yakalandı

09:56 21.06.2022
© AApolis - gözaltı
polis - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Giresun'da 40 yaşındaki Keremet N.'nin cesedi dere kenarında bulundu. Hamile kadını öldüren Metin A. gözaltına alındı.
Giresun'un Görele ilçesinde dere kenarında silahla vurulmuş halde hamile kadın cesedi bulundu.
İlçeye bağlı Gültepe Köyü yolu üzerindeki dere kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, cesedin Kırgızistanlı Keremet N.'ye ait olduğunu belirledi. 40 yaşındaki kadının hamile olduğu ve ateşli silahla vurulduğu saptandı.
Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Keremet N.'nin cenazesi Görele Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
AA'nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmada, Keremet N.'nin Tirebolu ilçesinde öldürüldükten sonra bölgeye getirildiği tespit edildi. Cinayetle ilgili 52 yaşındaki Metin A. adlı erkek gözaltına alındı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала