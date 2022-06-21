https://tr.sputniknews.com/20220621/giresunda-hamile-kadini-olduren-supheli-yakalandi-1057686002.html
Giresun'da hamile kadını öldüren şüpheli yakalandı
Giresun'da hamile kadını öldüren şüpheli yakalandı
Giresun'da 40 yaşındaki Keremet N.'nin cesedi dere kenarında bulundu. Hamile kadını öldüren Metin A. gözaltına alındı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T09:56+0300
2022-06-21T09:56+0300
2022-06-21T09:56+0300
türkiye
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
giresun
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Giresun'un Görele ilçesinde dere kenarında silahla vurulmuş halde hamile kadın cesedi bulundu.İlçeye bağlı Gültepe Köyü yolu üzerindeki dere kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, cesedin Kırgızistanlı Keremet N.'ye ait olduğunu belirledi. 40 yaşındaki kadının hamile olduğu ve ateşli silahla vurulduğu saptandı.Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Keremet N.'nin cenazesi Görele Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldıAA'nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmada, Keremet N.'nin Tirebolu ilçesinde öldürüldükten sonra bölgeye getirildiği tespit edildi. Cinayetle ilgili 52 yaşındaki Metin A. adlı erkek gözaltına alındı.
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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, giresun
Giresun'da hamile kadını öldüren şüpheli yakalandı
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Giresun'da 40 yaşındaki Keremet N.'nin cesedi dere kenarında bulundu. Hamile kadını öldüren Metin A. gözaltına alındı.
Giresun'un Görele ilçesinde dere kenarında silahla vurulmuş halde hamile kadın cesedi bulundu.
İlçeye bağlı Gültepe Köyü yolu üzerindeki dere kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, cesedin Kırgızistanlı Keremet N.'ye ait olduğunu belirledi. 40 yaşındaki kadının hamile olduğu ve ateşli silahla vurulduğu saptandı.
Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Keremet N.'nin cenazesi Görele Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
AA'nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmada, Keremet N.'nin Tirebolu ilçesinde öldürüldükten sonra bölgeye getirildiği tespit edildi. Cinayetle ilgili 52 yaşındaki Metin A. adlı erkek gözaltına alındı.