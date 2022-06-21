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Güney Kıbrıs, Fransa'dan 6 savaş helikopteri alacak
Güney Kıbrıs, Fransa'dan 6 savaş helikopteri alacak
Güney Kıbrıs Meclis Savunma Komitesi, Rum Milli Muhafız Ordusu'na Fransa'dan 6 savaş helikopteri alınmasına imkan veren 53 milyon euro'luk ek ödeneğe onay... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T14:55+0300
2022-06-21T14:55+0300
savunma
güney kıbrıs
fransa
savaş helikopteri
rusya
sırbistan
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Rum basınında yer alan habere göre, Güney Kıbrıs ile Fransa arasında savaş helikopteri alımına ilişkin anlaşma, kısa süre sonra imzalanacak. Rum Meclis Savunma Komitesi, Fransız 'Airbus Helicopters' şirketinden altı savaş helikopteri alınması için ilk aşamada gerekli olan 53 milyon euro'luk ek ödeneği onayladı. Helikopterlerin toplam maliyetleri ise 140 milyon euro olacak. Savaş helikopterleri, Güney Kıbrıs ile Fransa arasında Ağustos 2020'de imzalanan askeri iş birliği anlaşması çerçevesinde satın alınacak. Haberde, Rum Milli Muhafız Ordusu elinde bulunan 11 Rus Mi-35P tipi savaş helikopterinin ise Sırbistan'a satılmasının kararlaştırıldığı yer aldı.
güney kıbrıs
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güney kıbrıs, fransa, savaş helikopteri, rusya, sırbistan

Güney Kıbrıs, Fransa'dan 6 savaş helikopteri alacak

14:55 21.06.2022
© AFP 2022 / CHRISTINA ASSIGüney Kıbrıs- Fransa
Güney Kıbrıs- Fransa - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© AFP 2022 / CHRISTINA ASSI
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Güney Kıbrıs Meclis Savunma Komitesi, Rum Milli Muhafız Ordusu'na Fransa'dan 6 savaş helikopteri alınmasına imkan veren 53 milyon euro'luk ek ödeneğe onay verdi.
Rum basınında yer alan habere göre, Güney Kıbrıs ile Fransa arasında savaş helikopteri alımına ilişkin anlaşma, kısa süre sonra imzalanacak.
Rum Meclis Savunma Komitesi, Fransız 'Airbus Helicopters' şirketinden altı savaş helikopteri alınması için ilk aşamada gerekli olan 53 milyon euro'luk ek ödeneği onayladı. Helikopterlerin toplam maliyetleri ise 140 milyon euro olacak.
Savaş helikopterleri, Güney Kıbrıs ile Fransa arasında Ağustos 2020'de imzalanan askeri iş birliği anlaşması çerçevesinde satın alınacak.
Haberde, Rum Milli Muhafız Ordusu elinde bulunan 11 Rus Mi-35P tipi savaş helikopterinin ise Sırbistan'a satılmasının kararlaştırıldığı yer aldı.
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