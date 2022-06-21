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Karavan işgaline yasak geliyor: 'Para cezası uygulanacak'
Karavan işgaline yasak geliyor: 'Para cezası uygulanacak'
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı sahil şeridindeki cadde ve sokaklarda karavanların oluşturduğu yoğun trafikle ilgili şikayetlerin artması üzerine yeni... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T13:49+0300
2022-06-21T13:49+0300
yaşam
türkiye
antalya
karavan
otopark
park yeri
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Konyaaltı ilçesinde, özellikle mayıs ayından itibaren yüzlerce karavan sahibi, sahile yakın birçok cadde ve sokağı sabit park yeri olarak kullanmaya başladı.Pandemi döneminde izole tatil yöntemlerinden biri olarak ciddi artış gösteren karavan tatiliyle ilgili 11 kilometrelik Konyaaltı sahiline yakın birçok cadde ve sokak, park ettikleri alanda aylarca kalan karavancılar tarafından işgal edildi.Her türlü karavan tipinin yanı sıra bazı kişilerin otobüs ve minibüsleri de karavan gibi kullandığı görüldü. Bu kişiler, sahile en yakın bulabildikleri sokaklara park ettikleri otobüsler ve minibüslerde yaşıyor.Belediyelere şikayet yağdıKaravan araçların hem büyük olması hem de birçoğunun sokak veya caddelerde aylarca konaklaması nedeniyle bu bölgelerde yaşayanlar, kendi araçlarını park etme sorunu yaşarken, karavanların sokak ve caddeleri işgal etmesinden rahatsız oluyor. Karavanlarla ilgili hem Büyükşehir Belediyesi hem de Konyaaltı Belediyesi'ne yoğun şikayetler gelmeye başladı.Konyaaltı sahilinin günlük ziyaretçi trafiğini de olumsuz etkileyen sabit karavan parkları nedeniyle Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı'nca Büyükşehir Belediye Meclisi'nin haziran ayı meclis gündemine alınması için teklif yazısı gönderildi. Haziran ayı meclis toplantısında, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığında yapılan oylamada, teklifin gündeme alınması oy birliğiyle kabul edildi.Karavan parkı oluşturulacakHaziran gündemine alınan ancak henüz içeriği bu ay içindeki başka meclis toplantısında görüşülecek teklif yazısına göre, sahilde Büyükşehir Belediyesi'nce yeni karavan park alanı oluşturulması planlanıyor. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Arapsuyu Mahallesi'ndeki 6 bin 329 metrekarelik alanın, 4 bin 114 metrekarelik kısmının karavan parkı olarak kullanılması önerildi.Park dışında yasaklanıyorTeklif yazısında, Konyaaltı ilçe sınırlarında belirlenen alan dışında karavan araçlarının bekleme ve park etmelerinin yasaklanması da yer alıyor. Belirlenen karavan parkı alanı dışında konumlandığı tespit edilen karavan araçlarını kolluk kuvvetleri söz konusu parsele yönlendirecek. Uyarılara rağmen karavan park alanı dışında bölgede park eden karavancılara idari para cezası uygulanacak.Park alanı ise Antalya Sosyal Hizmetler A.Ş. tarafından işletilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220621/evinde-dag-kecisi-boynuzu-ele-gecirilen-kisiye-513-bin-lira-para-cezasi-1057692978.html
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türkiye, antalya, karavan , otopark, park yeri

Karavan işgaline yasak geliyor: 'Para cezası uygulanacak'

13:49 21.06.2022
© DHAKaravan işgaline yasak geliyor: 'Para cezası uygulanacak'
Karavan işgaline yasak geliyor: 'Para cezası uygulanacak' - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© DHA
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı sahil şeridindeki cadde ve sokaklarda karavanların oluşturduğu yoğun trafikle ilgili şikayetlerin artması üzerine yeni karavan parkı oluşturulması, cadde ve sokaklara karavan parkının yasaklanması için harekete geçti. Karavan park alanı dışındaki bölgede park eden karavancılara idari para cezası uygulanacak.
Konyaaltı ilçesinde, özellikle mayıs ayından itibaren yüzlerce karavan sahibi, sahile yakın birçok cadde ve sokağı sabit park yeri olarak kullanmaya başladı.
Pandemi döneminde izole tatil yöntemlerinden biri olarak ciddi artış gösteren karavan tatiliyle ilgili 11 kilometrelik Konyaaltı sahiline yakın birçok cadde ve sokak, park ettikleri alanda aylarca kalan karavancılar tarafından işgal edildi.
Her türlü karavan tipinin yanı sıra bazı kişilerin otobüs ve minibüsleri de karavan gibi kullandığı görüldü. Bu kişiler, sahile en yakın bulabildikleri sokaklara park ettikleri otobüsler ve minibüslerde yaşıyor.

Belediyelere şikayet yağdı

Karavan araçların hem büyük olması hem de birçoğunun sokak veya caddelerde aylarca konaklaması nedeniyle bu bölgelerde yaşayanlar, kendi araçlarını park etme sorunu yaşarken, karavanların sokak ve caddeleri işgal etmesinden rahatsız oluyor. Karavanlarla ilgili hem Büyükşehir Belediyesi hem de Konyaaltı Belediyesi'ne yoğun şikayetler gelmeye başladı.
Konyaaltı sahilinin günlük ziyaretçi trafiğini de olumsuz etkileyen sabit karavan parkları nedeniyle Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı'nca Büyükşehir Belediye Meclisi'nin haziran ayı meclis gündemine alınması için teklif yazısı gönderildi. Haziran ayı meclis toplantısında, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığında yapılan oylamada, teklifin gündeme alınması oy birliğiyle kabul edildi.

Karavan parkı oluşturulacak

Haziran gündemine alınan ancak henüz içeriği bu ay içindeki başka meclis toplantısında görüşülecek teklif yazısına göre, sahilde Büyükşehir Belediyesi'nce yeni karavan park alanı oluşturulması planlanıyor. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Arapsuyu Mahallesi'ndeki 6 bin 329 metrekarelik alanın, 4 bin 114 metrekarelik kısmının karavan parkı olarak kullanılması önerildi.

Park dışında yasaklanıyor

Teklif yazısında, Konyaaltı ilçe sınırlarında belirlenen alan dışında karavan araçlarının bekleme ve park etmelerinin yasaklanması da yer alıyor. Belirlenen karavan parkı alanı dışında konumlandığı tespit edilen karavan araçlarını kolluk kuvvetleri söz konusu parsele yönlendirecek. Uyarılara rağmen karavan park alanı dışında bölgede park eden karavancılara idari para cezası uygulanacak.
Park alanı ise Antalya Sosyal Hizmetler A.Ş. tarafından işletilecek.
dağ keçisi boynuzu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
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