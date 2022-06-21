https://tr.sputniknews.com/20220621/kolombiyanin-ilk-solcu-baskani-petronun-tepesinde-simdiden-darbe-kilici-sallaniyor-1057731715.html

'Kolombiya'nın ilk solcu başkanı Petro'nun tepesinde şimdiden darbe kılıcı sallanıyor'

'Kolombiya'nın ilk solcu başkanı Petro'nun tepesinde şimdiden darbe kılıcı sallanıyor'

Çağlar Tekin’e göre, ABD'nin Latin Amerika'daki kalesi Kolombiya'nın ilk solcu başkanı eski gerilla Gustavo Petro'nun toprak reformu vaatleri ile Küba ve... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T23:09+0300

2022-06-21T23:09+0300

2022-06-22T01:10+0300

eksen

farc

kolombiya

gustavo petro

pandemi

radyo

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Latin Amerika'da ABD'nin 'kalesi' Kolombiya'da ilk kez sol kanattan bir isim devlet başkanlığı seçimini kazandı. 1990'ların başında Kolombiya devletiyle anlaşarak silah bırakmış ve legal siyasetin parçası olmuş M-19 (19 Nisan hareketi) grubunun eski üyesi ve eski gerilla Gustavo Petro, ikinci turu 19 Haziran'da düzenlenen seçimlerden zaferle çıktı. Petro, yüzde 58'i aşan katılım oranı bulunan seçimde Hitler'in 'önemli bir fikir adamı' olduğunu söylemiş iş insanı rakibi Rodolfo Hernandez'in bileğini yüzde 50.46 ile büktü. Petro'nun yardımcısı Francia Marquez de ülke tarihindeki ilk kadın Afro-Kolombiyalı başkan yardımcısı olacakAncak 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Ivan Duque'den cumhurbaşkanlığı görevini devralması gereken Petro'nun başı şimdiden rahatsızlığını ifade eden ordu ile dertte.Kolombiya'da Gustavo Petro'nun seçilmesini gazeteci Çağlar Tekin ile konuştuk.‘Latin Amerika’da gerilla olmak radikallik değil, geçmişte gerilla olmuş Petro sosyal demokrat diyebileceğimiz bir isim’Çağlar Tekin'e göre, yoğun bir Amerikancı atmosferin bulunduğu Kolombiya'da 'solcu olmak' onyıllarca 'gerilla olmayı' getirdi, Latin Amerika'nın dinamikleriyle düşünüldüğünde Petro'nun gençliğinde eski bir gerilla olmasını yadırgamamak gerekir. Tekin, Petro'nun ülkede ilk defa soldan bir ismin başkan seçilmesinin önemine atıfta bulundu:'Petro'nun tepesinde darbe kılıcı sallanacak'Tekin, Petro'nun seçileceği anlaşılınca ordu ve polisin yaptığı sert açıklamalara dikkat çekerken, tepesinde darbe kılığının sallanacağı öngörüsünde bulundu. Tekin'e göre, Kolombiya'nın en önemli sorunu olan toprak reformu vaadi de Petro'yu zorlayacak:'Küba ve özellikle Venezuela'nın kısmi nefes almasını sağlayabilir'Tekin'e göre Petro'nun başkanlığı Küba ve özellikle uzun bir ortak sınırın bulunduğu Venezuela için kısmi bir nefes almayı sağlayabilir:'Hala uyuşturucu ve kontrgerilla sorunu var. Kolombiya ordusu hala büyük oranda ABD kontrolünde'2016'da FARC'ın silah bıraktığı barış anlaşması sonrası ciddi katliam sürecinin başladığını anımsatan Tekin, ELN'yle dondurulmuş sürecin ise Petro döneminde başlayabileceğini söyledi. Ancak Tekin, uyuşturucu kartelleri ve kontrgerilla sorunu ile hala büyük oranda ABD bağlantılı oligarklar ve ordunun işleri zorlaştıracağına dikkat çekti:‘Petro’nun yarın sabaha sağ çıkabileceğinden emin değiliz’Tekin, seçimi Petro’nun kazanmasında pandemi döneminde başlayan toplumsal eylemliliğin de rolüne atıfta bulunurken, asıl meselenin liderlere suikastların eksik olmadığı ülkede ilk solcu başkanın canının korunması olduğunu vurguladı:

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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farc, kolombiya, gustavo petro, pandemi, radyo