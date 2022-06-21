Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220621/mehmet-ali-erbile-8-yil-10-aya-kadar-hapis-istemi-1057698654.html
Mehmet Ali Erbil'e 8 yıl 10 aya kadar hapis istemi
Mehmet Ali Erbil'e 8 yıl 10 aya kadar hapis istemi
Mehmet Ali Erbil hakkında, klibinde de oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i tehdit ettiği iddiasıyla, 3 ayrı suçtan 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T13:50+0300
2022-06-21T13:55+0300
ece ronay
yaşam
mehmet ali erbil
hapis cezası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057698511_0:0:811:457_1920x0_80_0_0_545df6ca99178c22d54640c4acaac942.jpg
Sanatçı Mehmet Ali Erbil hakkında, klibinde de oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i tehdit ettiği iddiasıyla dava açıldı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 23 yaşındaki Bilir'in sosyal medya hesabı üzerinden 65 yaşındaki Erbil'le tanıştığı ve sosyal medyadan birbirlerini takip etmeye başladıkları anlatıldı.Şarkılarını dijital platformlarda paylaşan Bilir'in, bir süre sonra Erbil'e klibinde oynamasını teklif ettiği belirtildi. Erbil'in de herhangi bir maddi karşılık olmadan kabul ettiği ifade edildi.Tarafların 1 Ekim 2021 tarihinde klip çektikleri bildirilen iddianamede, üç gün sonra Erbil'in telefonundan Bilir'e mesaj atıldığı kaydedildi. Karşılıklı mesajlaşmanın ardından Bilir, ‘Sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret’ iddiasıyla şikayetçi oldu.‘Mesajları asistanım attı’İddianamede, Erbil'in şüpheli sıfatıyla alınan ifadesinde, mesajları kendisinin göndermediğini, asistanı Nuray K.'nin attığını iddia ettiği belirtildi.Nuray K. de ifadesinde Bilir'in Erbil'e hakaret etmesi üzerine telefonu alarak kendisinin mesaj yazmaya başladığını söyledi. İddianamede Erbil'in mesajlarının Bilir'in kişilik haklarını zedeleyecek bir biçimde hakaret olduğu belirtildi. Erbil'in diğer mesajının ise tehdit suçunu oluşturduğu belirtildi.İddianamede şüpheli Erbil'n 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 1 yıl 11 ay 15 günden 8 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.Hazırlanan iddianame Anadolu Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Erbil önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
https://tr.sputniknews.com/20220522/sarkici-ece-ronayin-davasinda-karar-videolar-kaldirilacak-1056573459.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057698511_71:0:682:458_1920x0_80_0_0_3f7b469211b94c67c1492d0a24010a78.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ece ronay, mehmet ali erbil , hapis cezası

Mehmet Ali Erbil'e 8 yıl 10 aya kadar hapis istemi

13:50 21.06.2022 (güncellendi: 13:55 21.06.2022)
© YouTube/Kanal DMehmet Ali Erbil
Mehmet Ali Erbil - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© YouTube/Kanal D
Abone olTelegram
Mehmet Ali Erbil hakkında, klibinde de oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i tehdit ettiği iddiasıyla, 3 ayrı suçtan 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Sanatçı Mehmet Ali Erbil hakkında, klibinde de oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i tehdit ettiği iddiasıyla dava açıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 23 yaşındaki Bilir'in sosyal medya hesabı üzerinden 65 yaşındaki Erbil'le tanıştığı ve sosyal medyadan birbirlerini takip etmeye başladıkları anlatıldı.
Şarkılarını dijital platformlarda paylaşan Bilir'in, bir süre sonra Erbil'e klibinde oynamasını teklif ettiği belirtildi. Erbil'in de herhangi bir maddi karşılık olmadan kabul ettiği ifade edildi.
Tarafların 1 Ekim 2021 tarihinde klip çektikleri bildirilen iddianamede, üç gün sonra Erbil'in telefonundan Bilir'e mesaj atıldığı kaydedildi. Karşılıklı mesajlaşmanın ardından Bilir, ‘Sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret’ iddiasıyla şikayetçi oldu.

‘Mesajları asistanım attı’

İddianamede, Erbil'in şüpheli sıfatıyla alınan ifadesinde, mesajları kendisinin göndermediğini, asistanı Nuray K.'nin attığını iddia ettiği belirtildi.
Nuray K. de ifadesinde Bilir'in Erbil'e hakaret etmesi üzerine telefonu alarak kendisinin mesaj yazmaya başladığını söyledi. İddianamede Erbil'in mesajlarının Bilir'in kişilik haklarını zedeleyecek bir biçimde hakaret olduğu belirtildi. Erbil'in diğer mesajının ise tehdit suçunu oluşturduğu belirtildi.
İddianamede şüpheli Erbil'n 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 1 yıl 11 ay 15 günden 8 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
Hazırlanan iddianame Anadolu Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Erbil önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
Ece Ronay - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
YAŞAM
Şarkıcı Ece Ronay'ın davasında karar: Videolar kaldırılacak
22 Mayıs, 15:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала