https://tr.sputniknews.com/20220621/ozbekistan-ve-azerbaycan-askeri-isbirligi-anlasmasini-imzaladi-1057721955.html
Özbekistan ve Azerbaycan askeri işbirliği anlaşmasını imzaladı
Özbekistan ve Azerbaycan askeri işbirliği anlaşmasını imzaladı
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev arasında yapılan görüşmenin ardından iki ülkenin hükümetinin, aralarında... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T21:47+0300
2022-06-21T21:47+0300
2022-06-21T21:50+0300
özbekistan
savunma
azerbeycan
askeri
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Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te, Mirziyoyev ve Aliyev arasında gerçekleşen verimli görüşmelerin ardından imza töreninin düzenlendiği bildirildi.İki ülke liderinin, Özbekistan ve Azerbaycan arasında stratejik ortaklığın derinleştirilmesi ve kapsamlı işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili bildiri imzaladığı aktarıldı. Ayrıca liderler huzurunda, iki ülkenin temsilcileri 18 belge daha imzaladı.Açıklamada, “Bunlar özellikle bölgeler arası işbirliği, sanayi, uluslararası karayolu ulaşımı, yasadışı göçle mücadele, karantina ve bitki sağlığı, askeri ve askeri-teknik işbirliği alanlarında olan anlaşmalar ve turizm alanındaki işbirliği programı” ifadesine yer verildi.Bu belgelerin, Özbekistan ve Azerbaycan arasında umut vadeden alanlarda pratik işbirliğini derinleştirmeye katkıda bulunma amacıyla geliştirildiği kaydedildi.
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özbekistan, azerbeycan, askeri
Özbekistan ve Azerbaycan askeri işbirliği anlaşmasını imzaladı
21:47 21.06.2022 (güncellendi: 21:50 21.06.2022) Abone ol
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev arasında yapılan görüşmenin ardından iki ülkenin hükümetinin, aralarında askeri, askeri-teknik ve sanayi işbirliği dahil 19 anlaşma imzaladığı belirtildi.
Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te, Mirziyoyev ve Aliyev arasında gerçekleşen verimli görüşmelerin ardından imza töreninin düzenlendiği bildirildi.
İki ülke liderinin, Özbekistan ve Azerbaycan arasında stratejik ortaklığın derinleştirilmesi ve kapsamlı işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili bildiri imzaladığı aktarıldı. Ayrıca liderler huzurunda, iki ülkenin temsilcileri 18 belge daha imzaladı.
Açıklamada, “Bunlar özellikle bölgeler arası işbirliği, sanayi, uluslararası karayolu ulaşımı, yasadışı göçle mücadele, karantina ve bitki sağlığı, askeri ve askeri-teknik işbirliği alanlarında olan anlaşmalar ve turizm alanındaki işbirliği programı” ifadesine yer verildi.
Bu belgelerin, Özbekistan ve Azerbaycan arasında umut vadeden alanlarda pratik işbirliğini derinleştirmeye katkıda bulunma amacıyla geliştirildiği kaydedildi.