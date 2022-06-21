https://tr.sputniknews.com/20220621/universite-ogrencisi-ali-kemal-yuceden-5--haber-alinamiyor-1057677863.html

Üniversite öğrencisi Ali Kemal Yüce'den 5 gündür haber alınamıyor

Üniversite öğrencisi Ali Kemal Yüce'den 5 gündür haber alınamıyor

Kocaeli'de yaşayan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Kemal Yüce'den 5 günüdür haber alınamıyor. Ali Kemal Yüce'ye ait telefonun Kandıra'dan sinyal vermesi... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T00:35+0300

2022-06-21T00:35+0300

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türkiye

kayıp

üniversite

öğrenci

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İstanbul'da ailesinin haber alamadığı için 5 gün önce kayıp başvurusu yaptığı üniversite öğrencisi Ali Kemal Yüce'ye (23) ait telefonun Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sinyal verdiği tespit edildi. Bu gelişme üzerine ekipler Kandıra'nın Kefken bölgesinde arama çalışması başlattı.İstanbul'un Ümraniye ilçesinde oturan Maltepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ali Kemal Yüce'den haber alamayan ailesi, 15 Haziran'da polise kayıp başvurusunda bulundu.Yüce'nin kaybolmadan önce ailesine not bıraktığı ve silah aldığı öğrenildi. Yapılan araştırmada Yüce'nin bilgileri ile cep telefonunun en son Kandıra ilçesine bağlı Kefken bölgesinde sinyal verdiği tespit edildi. Bilgiler doğrultusunda jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede ve denizde arama çalışması başlattı. Bölgedeki arama çalışmalarına, bugün yaşanan yoğun sağanak nedeniyle ara verildi.

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