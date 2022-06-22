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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220622/anket-rusya-karsiti-yaptirimlari-ab-vatandaslarinin-yarisindan-azi-destekliyor-1057750137.html
Anket: Rusya karşıtı yaptırımları AB vatandaşlarının yarısı bile desteklemiyor
Anket: Rusya karşıtı yaptırımları AB vatandaşlarının yarısı bile desteklemiyor
Anket şirketi Eurobarometer tarafından yürütülen bir kamuoyu yoklamasına göre Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının yarısından azı, Brüksel'in Rusya'yı hedef... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T12:31+0300
2022-06-22T12:32+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
ukrayna
yaptırım
anket
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Anket şirketi Eurobarometer, 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri ​​arasında AB genelinde yaklaşık 26 bin 600 bin kişinin katılımıyla Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara ilişkin kamuoyu yoklaması yaptı.Finlandiya merkezli YLE televizyonunun aktardığına göre AB vatandaşlarının yarısından azı, fiyat artışlarına yol açması nedeniyle yaptırımlara karşı olduklarını belirtti.Haberde, "Avrupalıların yaklaşık yüzde 60'ı, enerji veya gıda fiyatlarında artışa yol açması nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımları desteklemeye hazır değil" ifadelerine yer verildi.Ankete katılan 5 kişiden 2'sinin, krizin doğurduğu neticelerinde halihazırda yaşam standartlarını düşürdüğü yönünde görüş bildirdi.NATO'ya katılmaya hazırlanan Finlandiya'da nüfusun yaptırımlara olan tepkisi değerlendirilen ankette, Finlandiya halkının yaklaşık yüzde 30'unun yaptırımların olumsuz neticelerine hazır olmadığı ve ölçülen mevcut yüzdenin arttığı kaydedildi.Haberde, "Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda Avrupa'da, Ukrayna'ya verilen desteğin zayıflaması tehlikesi var" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220622/anket-abdde-akaryakit-fiyatlarindaki-artistan-oturu-putini-suclayanlarin-orani-yuzde-11-1057740210.html
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avrupa birliği, ukrayna, yaptırım, anket

Anket: Rusya karşıtı yaptırımları AB vatandaşlarının yarısı bile desteklemiyor

12:31 22.06.2022 (güncellendi: 12:32 22.06.2022)
© AFP 2022 / FREDERICK FLORINUkrayna - Avrupa Birliği (AB)
Ukrayna - Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© AFP 2022 / FREDERICK FLORIN
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Anket şirketi Eurobarometer tarafından yürütülen bir kamuoyu yoklamasına göre Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının yarısından azı, Brüksel'in Rusya'yı hedef alan yaptırımlarına karşı.
Anket şirketi Eurobarometer, 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri ​​arasında AB genelinde yaklaşık 26 bin 600 bin kişinin katılımıyla Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara ilişkin kamuoyu yoklaması yaptı.
Finlandiya merkezli YLE televizyonunun aktardığına göre AB vatandaşlarının yarısından azı, fiyat artışlarına yol açması nedeniyle yaptırımlara karşı olduklarını belirtti.
Haberde, "Avrupalıların yaklaşık yüzde 60'ı, enerji veya gıda fiyatlarında artışa yol açması nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımları desteklemeye hazır değil" ifadelerine yer verildi.
Ankete katılan 5 kişiden 2'sinin, krizin doğurduğu neticelerinde halihazırda yaşam standartlarını düşürdüğü yönünde görüş bildirdi.
NATO'ya katılmaya hazırlanan Finlandiya'da nüfusun yaptırımlara olan tepkisi değerlendirilen ankette, Finlandiya halkının yaklaşık yüzde 30'unun yaptırımların olumsuz neticelerine hazır olmadığı ve ölçülen mevcut yüzdenin arttığı kaydedildi.
Haberde, "Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda Avrupa'da, Ukrayna'ya verilen desteğin zayıflaması tehlikesi var" denildi.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
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