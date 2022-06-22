https://tr.sputniknews.com/20220622/anket-rusya-karsiti-yaptirimlari-ab-vatandaslarinin-yarisindan-azi-destekliyor-1057750137.html
Anket: Rusya karşıtı yaptırımları AB vatandaşlarının yarısı bile desteklemiyor
Anket: Rusya karşıtı yaptırımları AB vatandaşlarının yarısı bile desteklemiyor
Anket şirketi Eurobarometer tarafından yürütülen bir kamuoyu yoklamasına göre Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının yarısından azı, Brüksel'in Rusya'yı hedef... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T12:31+0300
2022-06-22T12:31+0300
2022-06-22T12:32+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
ukrayna
yaptırım
anket
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056244498_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_84b70266bd31d894c8f0ab53e1c09e30.jpg
Anket şirketi Eurobarometer, 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında AB genelinde yaklaşık 26 bin 600 bin kişinin katılımıyla Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara ilişkin kamuoyu yoklaması yaptı.Finlandiya merkezli YLE televizyonunun aktardığına göre AB vatandaşlarının yarısından azı, fiyat artışlarına yol açması nedeniyle yaptırımlara karşı olduklarını belirtti.Haberde, "Avrupalıların yaklaşık yüzde 60'ı, enerji veya gıda fiyatlarında artışa yol açması nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımları desteklemeye hazır değil" ifadelerine yer verildi.Ankete katılan 5 kişiden 2'sinin, krizin doğurduğu neticelerinde halihazırda yaşam standartlarını düşürdüğü yönünde görüş bildirdi.NATO'ya katılmaya hazırlanan Finlandiya'da nüfusun yaptırımlara olan tepkisi değerlendirilen ankette, Finlandiya halkının yaklaşık yüzde 30'unun yaptırımların olumsuz neticelerine hazır olmadığı ve ölçülen mevcut yüzdenin arttığı kaydedildi.Haberde, "Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda Avrupa'da, Ukrayna'ya verilen desteğin zayıflaması tehlikesi var" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220622/anket-abdde-akaryakit-fiyatlarindaki-artistan-oturu-putini-suclayanlarin-orani-yuzde-11-1057740210.html
avrupa birliği
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056244498_0:0:1331:998_1920x0_80_0_0_e1b555c7b1a55da5622b3f0adc1d1212.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avrupa birliği, ukrayna, yaptırım, anket
Anket: Rusya karşıtı yaptırımları AB vatandaşlarının yarısı bile desteklemiyor
12:31 22.06.2022 (güncellendi: 12:32 22.06.2022) Abone ol
Anket şirketi Eurobarometer tarafından yürütülen bir kamuoyu yoklamasına göre Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının yarısından azı, Brüksel'in Rusya'yı hedef alan yaptırımlarına karşı.
Anket şirketi Eurobarometer, 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında AB genelinde yaklaşık 26 bin 600 bin kişinin katılımıyla Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara ilişkin kamuoyu yoklaması yaptı.
Finlandiya merkezli YLE televizyonunun aktardığına göre AB vatandaşlarının yarısından azı, fiyat artışlarına yol açması nedeniyle yaptırımlara karşı olduklarını belirtti.
Haberde, "Avrupalıların yaklaşık yüzde 60'ı, enerji veya gıda fiyatlarında artışa yol açması nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımları desteklemeye hazır değil" ifadelerine yer verildi.
Ankete katılan 5 kişiden 2'sinin, krizin doğurduğu neticelerinde halihazırda yaşam standartlarını düşürdüğü yönünde görüş bildirdi.
NATO'ya katılmaya hazırlanan Finlandiya'da nüfusun yaptırımlara olan tepkisi değerlendirilen ankette, Finlandiya halkının yaklaşık yüzde 30'unun yaptırımların olumsuz neticelerine hazır olmadığı ve ölçülen mevcut yüzdenin arttığı kaydedildi.
Haberde, "Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda Avrupa'da, Ukrayna'ya verilen desteğin zayıflaması tehlikesi var" denildi.