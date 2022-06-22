https://tr.sputniknews.com/20220622/anket-rusya-karsiti-yaptirimlari-ab-vatandaslarinin-yarisindan-azi-destekliyor-1057750137.html

Anket: Rusya karşıtı yaptırımları AB vatandaşlarının yarısı bile desteklemiyor

Anket: Rusya karşıtı yaptırımları AB vatandaşlarının yarısı bile desteklemiyor

Anket şirketi Eurobarometer tarafından yürütülen bir kamuoyu yoklamasına göre Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının yarısından azı, Brüksel'in Rusya'yı hedef... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T12:31+0300

2022-06-22T12:31+0300

2022-06-22T12:32+0300

ukrayna krizi

avrupa birliği

ukrayna

yaptırım

anket

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Anket şirketi Eurobarometer, 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri ​​arasında AB genelinde yaklaşık 26 bin 600 bin kişinin katılımıyla Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara ilişkin kamuoyu yoklaması yaptı.Finlandiya merkezli YLE televizyonunun aktardığına göre AB vatandaşlarının yarısından azı, fiyat artışlarına yol açması nedeniyle yaptırımlara karşı olduklarını belirtti.Haberde, "Avrupalıların yaklaşık yüzde 60'ı, enerji veya gıda fiyatlarında artışa yol açması nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımları desteklemeye hazır değil" ifadelerine yer verildi.Ankete katılan 5 kişiden 2'sinin, krizin doğurduğu neticelerinde halihazırda yaşam standartlarını düşürdüğü yönünde görüş bildirdi.NATO'ya katılmaya hazırlanan Finlandiya'da nüfusun yaptırımlara olan tepkisi değerlendirilen ankette, Finlandiya halkının yaklaşık yüzde 30'unun yaptırımların olumsuz neticelerine hazır olmadığı ve ölçülen mevcut yüzdenin arttığı kaydedildi.Haberde, "Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda Avrupa'da, Ukrayna'ya verilen desteğin zayıflaması tehlikesi var" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220622/anket-abdde-akaryakit-fiyatlarindaki-artistan-oturu-putini-suclayanlarin-orani-yuzde-11-1057740210.html

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avrupa birliği, ukrayna, yaptırım, anket