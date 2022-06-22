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CHP'li Sezgin Tanrıkulu’nun oğlu ve yeğeni bıçaklandı
CHP'li Sezgin Tanrıkulu’nun oğlu ve yeğeni bıçaklandı
CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun oğlu ve yeğeni, ailenin Taksim’deki restoranında çıkan kavgada bıçaklandı. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T00:00+0300
2022-06-22T00:00+0300
2022-06-22T00:04+0300
türkiye
chp
sezgin tanrıkulu
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Geçen pazar saat 01:00 sularında meydana gelen olayda, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu Mitan Alican Tanrıkulu'na ait İstanbul Beyoğlu'ndaki mekanın garsonları ile komşu dükkanın garsonları arasında masa tartışması yaşandı. Tartışma büyüyüp kavgaya döndü.Halk TV'de yer alan habere göre komşu dükkandaki garsonların haber vermesi üzerine kavgaya 15 kişilik bir grubun dahil olduğu ve gelen grubun silahlı olduğu belirtildi.Kavgayı sonlandırmak isteyen Mitan Alican Tanrıkulu ve kuzeni Mehmet Cemal Tanrıkulu araya girmek istedi.Ancak iki kuzen bacaklarından bıçaklandı. Sokağa taşan kavgaya polis müdahale etti.Bıçaklanan Mitan Alican Tanrıkulu ve Mehmet Cemal Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı. İki kuzenin durumunun iyi olduğu bildirildi.
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chp, sezgin tanrıkulu
CHP'li Sezgin Tanrıkulu’nun oğlu ve yeğeni bıçaklandı
00:00 22.06.2022 (güncellendi: 00:04 22.06.2022) Abone ol
CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun oğlu ve yeğeni, ailenin Taksim’deki restoranında çıkan kavgada bıçaklandı.
Geçen pazar saat 01:00 sularında meydana gelen olayda, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu Mitan Alican Tanrıkulu'na ait İstanbul Beyoğlu'ndaki mekanın garsonları ile komşu dükkanın garsonları arasında masa tartışması yaşandı. Tartışma büyüyüp kavgaya döndü.
Halk TV'de yer alan habere
göre komşu dükkandaki garsonların haber vermesi üzerine kavgaya 15 kişilik bir grubun dahil olduğu ve gelen grubun silahlı olduğu belirtildi.
Kavgayı sonlandırmak isteyen Mitan Alican Tanrıkulu ve kuzeni Mehmet Cemal Tanrıkulu araya girmek istedi.
Ancak iki kuzen bacaklarından bıçaklandı. Sokağa taşan kavgaya polis müdahale etti.
Bıçaklanan Mitan Alican Tanrıkulu ve Mehmet Cemal Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı. İki kuzenin durumunun iyi olduğu bildirildi.