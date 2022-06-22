https://tr.sputniknews.com/20220622/dinamo-kiev-fenerbahce-maci-polonyada-oynanacak-1057764395.html
Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı Polonya'da oynanacak
Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı Polonya'da oynanacak
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e konuk olacağı ilk maç, Polonya'da oynanacak. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T15:39+0300
2022-06-22T15:39+0300
2022-06-22T15:40+0300
spor
fenerbahçe
uefa şampiyonlar ligi
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz Çarşamba günü Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.Söz konusu müsabakanın rövanşı ise 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, uefa şampiyonlar ligi
Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı Polonya'da oynanacak
15:39 22.06.2022 (güncellendi: 15:40 22.06.2022) Abone ol
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e konuk olacağı ilk maç, Polonya'da oynanacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz Çarşamba günü Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Söz konusu müsabakanın rövanşı ise 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek.