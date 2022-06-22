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Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı Polonya'da oynanacak
Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı Polonya'da oynanacak
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e konuk olacağı ilk maç, Polonya'da oynanacak. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
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spor
fenerbahçe
uefa şampiyonlar ligi
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz Çarşamba günü Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.Söz konusu müsabakanın rövanşı ise 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek.
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fenerbahçe, uefa şampiyonlar ligi

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı Polonya'da oynanacak

15:39 22.06.2022 (güncellendi: 15:40 22.06.2022)
© AAFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© AA
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e konuk olacağı ilk maç, Polonya'da oynanacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz Çarşamba günü Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Söz konusu müsabakanın rövanşı ise 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek.
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