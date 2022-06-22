EGM: Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili suç unsuru içerikli paylaşımlar hakkında işlem başlatıldı

Meydana gelen yangın olayı ile ilgili paylaşımlar incelenmiş ve “halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla içerik üreten” hesaplar hakkında çalışma yapılmış olup, suç unsuru içerikli paylaşımda bulunan hesapların yöneticisi/kullanıcısı tespit edilerek işlemlere başlanılmıştır.