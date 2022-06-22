https://tr.sputniknews.com/20220622/ingiltereden-sonra-avustralya-da-multecileri-dijital-takip-altina-alacak-1057781100.html

İngiltere’den sonra Avustralya da mültecileri dijital takip altına alacak

İngiltere’den sonra Avustralya da mültecileri dijital takip altına alacak

Sığınmacılara Elektronik Takip (EM) cihazı takılacağını duyuran İngiltere'nin ardından benzer bir adım Avustralya'dan geldi. Avustralya İçişleri Bakanlığı... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T20:29+0300

2022-06-22T20:29+0300

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ingiltere

clare o’neil

avustralya

dijital

avustralya içişleri bakanlığı

mülteci

göçmen

balık

araç takip sistemi (vms)

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Avustralya, ülkeye kaçak yollardan girmeye çalışanların takip edilip engellenebilmesi yeni bir adım attığını duyurdu.Buna göre ülkeye gelmeye çalışan mültecileri engellemek için 4 bin Sri Lankalı balıkçı teknesi ve gemisine Araç Takip Sistemi (VMS) takılacağı belirtildi.İçişleri Bakanı Clare O’Neil konuyla ilgili “Balıkçı taşıtları sadece balıkçılık için kullanılmalı, başka bir işler için değil. Avustralya ve Sri Lanka’nın yakın çalışma ilişkisi şu anlama gelir; her kimse bir bota binip Avustralya’ya yelken açmaya kalkarsa sınır yetkilileri tarafından tespit edilecek ve durdurulacaktır” dedi. Bakan O’Neal, dün Sri Lanka Balıkçılık ve Su Kaynakları Bakanı Douglas Devananda ile Balıkçılık Takip Merkezi’nin açılışını yaptı.Avustralya ve Sri Lanka arasında Egemen Sınırlar Operasyonu olarak bilinen sınır güvenliği operasyonları kapsamında istihbarat paylaşımı, caydırıcılık, müdahale ve geri dönüş konularında güçlü ikili işbirliğine de dikkat çekildi.İngiltere mültecilere elektronik izleme aygıtı takacakİngiltere İçişleri Bakanlığı, 15 Haziran’da, ülkeye illegal gelen mültecilerin elektronik takip cihazı takarak takibini sağlayan bir pilot program başlattığını duyurmuştu. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: Elektronik izleme aygıtı, 18 yaş altındakilere, hamilelere veya yeni doğum yapmış 3 aylık annelere uygulanmayacağı belirtildi.

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