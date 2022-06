İspanya Dışişleri Bakanı: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri Madrid zirvesinde imzalanabilir

"Kuzey Afrika ülkelerinden gelen Rus tehdidi her seferinde daha da fazlalaşıyor. Rusya sadece silah değil asker yardımı da yapıyor. Bu tehdidi, İspanya ve herkes ciddiye almalıdır. Bu tehdidin Kuzey Afrika ülkeleri de farkında. Ancak herkes bilmeli ki NATO bir çatışma unsuru değildir. Saldırı değil, savunma örgütüdür. Dünyanın neresinde olursa olsun gelen her türlü tehdide NATO tepki verecektir. Burada hiçbir ülke kendini işaret edilmiş ya da yalnız kalmış hissetmemeli. NATO, tüm müttefiklerinin topraklarının bütünlüğünü her santimetresine kadar garanti etmektedir. Bununla ilgili hiçbir şüphe yoktur."