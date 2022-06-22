https://tr.sputniknews.com/20220622/ispanya-disisleri-bakani-finlandiya-ve-isvecin-nato-uyelikleri-madrid-zirvesinde-imzalanabilir-1057787367.html

İspanya Dışişleri Bakanı: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri Madrid zirvesinde imzalanabilir

İspanya Dışişleri Bakanı: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri Madrid zirvesinde imzalanabilir

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç'in, Türkiye ile yürüttüğü görüşmelerde tarafların birbirine... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T22:09+0300

2022-06-22T22:09+0300

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İspanya Dışişleri Bakanı Albares ve Savunma Bakanı Margarita Robles, 28-30 Haziran'da Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi öncesinde basın toplantısı düzenledi.‘İspanya bu iki ülkenin de NATO üyesi olmasını açık bir şekilde destekliyor’Albares, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya yaptıkları üyelik başvurusu ve PKK'nın bu ülkelerdeki faaliyetlerinden dolayı Türkiye'nin endişeleri hususunda yöneltilen bir soruya "Türkiye, İspanya için dost ve müttefik bir ülke. İspanya, NATO misyonu kapsamında Türkiye'de Patriot savunma füzelerini bulundurmaya devam ediyor. Ancak diğer yandan İsveç ve Finlandiya da dost ve AB üyesi olan ülkeler. İspanya bu iki ülkenin de NATO üyesi olmasını açık bir şekilde destekliyor. Biz taraflar arasındaki sorunların çözülmesi için çalışılması ve pozisyonlarının birbirlerine yakınlaşmasını istiyoruz" dedi.‘Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasındaki görüşmeler devam ediyor’Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliklerinin sadece oy birliğiyle olabileceğini ve üye ülkelerinin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini kaydeden Albares, "Finlandiya ve İsveç zaten NATO'ya çok yakın ülkeler. Ortak tatbikatlar yaptık. Madrid'deki NATO Zirvesi'nde farklılıkların ve her türlü şüphelerin kaldırılmasını diliyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Daha bir hafta var. Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasındaki görüşmeler devam ediyor. Bu iki ülkeyle Madrid'de bir imza atılabilir" şeklinde konuştu.Albares, Finlandiya ve İsveç'in NATO Zirvesi'ne davetli ülkeler olarak geleceğini ve bu iki ülkenin liderlerinin sadece 28 Haziran'da verilecek akşam yemeğine katılacaklarını söyledi.‘Akdeniz'deki müttefiklerimizin pozisyonlarının birbirine yakınlaşmasıdır’"Yunanistan'ın Ege Adalarındaki silahlandırma girişimi ve Türkiye'nin tepkileri NATO Zirvesi'nde görüşülecek mi? İspanya'nın bu konudaki tutumu nedir?" sorusuna ise Albares, "Benim bildiğim bu konunun görüşülmesi zirvede öngörülmüyor. İspanya olarak bizim görüşümüz Akdeniz'deki müttefiklerimizin pozisyonlarının birbirine yakınlaşmasıdır" cevabını verdi.Diğer yandan Madrid'deki zirvede tüm dünyaya ve Rusya'ya "Avrupa ve Atlantik ülkeleri olarak birlik içindeyiz ve Ukrayna'nın yanındayız" mesajı verileceğini söyleyen Albares, zirvede Ukrayna'daki durum ilgili özel bir bölüm olacağını ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in video konferans ile katılımcılara hitap edeceğini aktardı.Zirvede "Madrid Strateji Konsepti" adı altında NATO'nun gelecek 10 yılki yol haritasının maddeler halinde belirleneceğini ifade eden Albares, İspanya'nın da önceliklerinden biri olan Kuzey Afrika'dan gelen "terörizm, düzensiz göç, enerji şantajı gibi güvenlik tehditlerine karşı yeni stratejilerin de burada belirleneceğini" aktardı."NATO her seferinde yüzünü daha çok güneye doğru döndürüyor" diyen Albares, Akdeniz'de diyalog için "kilit ülkeler" olarak tanımladığı Ürdün ve Moritanya'nın da bu yüzden Madrid'deki zirveye davet edildiğini, 29 Haziran'daki akşam yemeğinde Kuzey Afrika'nın temel gündem olacağını vurguladı.Dışişleri Bakanı Albares konuşmasının devamında şu iddialarda bulundu:‘Madrid'deki zirve Avrupa-Atlantik ilişkileri açısından çok olumlu olacak’İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles de "Tarihi bir zirve olacak." diyerek şöyle devam etti:Madrid'de 28-30 Haziran'da yapılacak ve Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyetin temsil edeceği zirveye 30 NATO üyesi ülke ve NATO'da olmayan Finlandiya, İsveç, Avusturya, Malta, Kıbrıs Rum Kesimi, İrlanda ve Japonya, Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Kore, Bosna Hersek, Ukrayna, Ürdün ve Moritanya katılacak.Heyetler ve gazetecilerle 5 bine yakın kişinin katılacağı zirvede polis ve askerden oluşan 10 bin güvenlik görevlisinin hazır bulunacağı, İspanya hava sahasındaki kontrollerin ve güvenlik unsurlarının artırılacağı bilgisi paylaşıldı.

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rusya, ispanya, türkiye, nato, isveç, finlandiya, jose manuel albares