https://tr.sputniknews.com/20220622/marmariste-yangin-bolgesine-giden-kilicdaroglu-bir-an-once-bu-ulkenin-basindan-gitsinler-1057784737.html

Marmaris'te yangın bölgesine giden Kılıçdaroğlu: Bir an önce bu ülkenin başından gitsinler

Marmaris'te yangın bölgesine giden Kılıçdaroğlu: Bir an önce bu ülkenin başından gitsinler

Marmaris'te yangın bölgesinde giden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bir an önce bu ülkenin başından gitsinler. Gerçekten üzülüyorum. Bıçak kemiğe dayandı. Artık... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T21:06+0300

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2022-06-22T21:15+0300

türkiye

orman yangını

marmaris

chp

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris’te yaşanan orman yangını nedeniyle, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yaşanan orman yangını hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Armutalan bölgesinde basın mensuplarına açıklama yaptı. 'Nasıl bir yönetimdir, nasıl bir anlayıştır, nasıl bir öngörüdür anlamış değilim'CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:'Bir yönetimin beceriksizliğini bütün dünya görsün diye geldim'"Buraya özellikle geldim. Bir yönetimin beceriksizliğini bütün dünya görsün diye geldim" diye devam eden CHP lideri "Ağaca da mı acımıyorsunuz? Kurda kuşa da mı acımıyorsunuz? Kaplumbağalara, karıncalara da mı acımıyorsunuz siz? Neden önlem almıyorsunuz? diye konuştu.‘Paranız yoksa 'paramız yok ihaleyi bitiremedik' deyin'’Kılıçdaroğlu "Beşli çeteye gelince 10 dakikada ihale biter. Dünyanın parasını verirler, ‘ihale bitmiştir’ derler. Bu ihale niye bitmiyor? Hangi gerekçe ile bitmiyor? ‘Gece görüş sistemi yok.’ Kardeşim, paranız yoksa çıkın deyin ki ‘paramız yok, ihaleyi bitiremedik.’ Verin görevi bize, biz yapalım. Biz yapalım, biz bitirelim. Açarız bir kampanya, gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getiririz buraya" dedi. 'Bıçak kemiğe dayandı'"Beceriksiz bir yönetim var. Ne yaptığını bilmeyen bir yönetim var. Milletin başına bela oldular, bir an önce gitsinler" diye devam eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:Kılıçdaroğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

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orman yangını, marmaris, chp, kemal kılıçdaroğlu