https://tr.sputniknews.com/20220622/marmariste-yangin-bolgesine-giden-kilicdaroglu-bir-an-once-bu-ulkenin-basindan-gitsinler-1057784737.html
Marmaris'te yangın bölgesine giden Kılıçdaroğlu: Bir an önce bu ülkenin başından gitsinler
Marmaris'te yangın bölgesine giden Kılıçdaroğlu: Bir an önce bu ülkenin başından gitsinler
Marmaris'te yangın bölgesinde giden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bir an önce bu ülkenin başından gitsinler. Gerçekten üzülüyorum. Bıçak kemiğe dayandı. Artık... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T21:06+0300
2022-06-22T21:06+0300
2022-06-22T21:15+0300
türkiye
orman yangını
marmaris
chp
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris’te yaşanan orman yangını nedeniyle, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yaşanan orman yangını hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Armutalan bölgesinde basın mensuplarına açıklama yaptı. 'Nasıl bir yönetimdir, nasıl bir anlayıştır, nasıl bir öngörüdür anlamış değilim'CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:'Bir yönetimin beceriksizliğini bütün dünya görsün diye geldim'"Buraya özellikle geldim. Bir yönetimin beceriksizliğini bütün dünya görsün diye geldim" diye devam eden CHP lideri "Ağaca da mı acımıyorsunuz? Kurda kuşa da mı acımıyorsunuz? Kaplumbağalara, karıncalara da mı acımıyorsunuz siz? Neden önlem almıyorsunuz? diye konuştu.‘Paranız yoksa 'paramız yok ihaleyi bitiremedik' deyin'’Kılıçdaroğlu "Beşli çeteye gelince 10 dakikada ihale biter. Dünyanın parasını verirler, ‘ihale bitmiştir’ derler. Bu ihale niye bitmiyor? Hangi gerekçe ile bitmiyor? ‘Gece görüş sistemi yok.’ Kardeşim, paranız yoksa çıkın deyin ki ‘paramız yok, ihaleyi bitiremedik.’ Verin görevi bize, biz yapalım. Biz yapalım, biz bitirelim. Açarız bir kampanya, gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getiririz buraya" dedi. 'Bıçak kemiğe dayandı'"Beceriksiz bir yönetim var. Ne yaptığını bilmeyen bir yönetim var. Milletin başına bela oldular, bir an önce gitsinler" diye devam eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:Kılıçdaroğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:
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orman yangını, marmaris, chp, kemal kılıçdaroğlu
Marmaris'te yangın bölgesine giden Kılıçdaroğlu: Bir an önce bu ülkenin başından gitsinler
21:06 22.06.2022 (güncellendi: 21:15 22.06.2022) Abone ol
Marmaris'te yangın bölgesinde giden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bir an önce bu ülkenin başından gitsinler. Gerçekten üzülüyorum. Bıçak kemiğe dayandı. Artık ülkeyi yönetemiyorlar" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris’te yaşanan orman yangını nedeniyle, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.
Yaşanan orman yangını hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Armutalan bölgesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.
'Nasıl bir yönetimdir, nasıl bir anlayıştır, nasıl bir öngörüdür anlamış değilim'
CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Her yıl Türkiye'de orman yangınları bir şekilde oluyor. Geçen yıl zaten ciğerimiz yandı, özellikle bu bölgede. 'Çağrıda bulunduk. Neden zamanında önlem almadınız ve Türkiye neden ormanlarını yakıyor? İktidar bunu neden seyrediyor? Önlem alacaklarını ifade ettiler. ihale açtıklarını ifade ettiler. Hayatımda bu kadar beceriksiz bir yönetim görmedim. Bir daha ifade ediyorum; yani 27 buçuk yıl kamuya hizmet eden bir insan olarak, hayatımda bu kadar beceriksiz bir yönetim görmedim. Orman yangınlarının olacağını herkes biliyor. Akdeniz havzasının, bu konuda iklim değişikliği nedeniyle ne kadar duyarlı bir bölge olduğunu bütün dünya biliyor. Ya ihale açacaksanız zamanında ihaleyi açın. Efendim ne olacakmış? 2 Temmuz’a kadar ormanların yanmasını seyredecek miyiz? Nasıl bir yönetimdir, nasıl bir anlayıştır, nasıl bir öngörüdür anlamış değilim. Emin olun anlamış değilim.
'Bir yönetimin beceriksizliğini bütün dünya görsün diye geldim'
"Buraya özellikle geldim. Bir yönetimin beceriksizliğini bütün dünya görsün diye geldim" diye devam eden CHP lideri "Ağaca da mı acımıyorsunuz? Kurda kuşa da mı acımıyorsunuz? Kaplumbağalara, karıncalara da mı acımıyorsunuz siz? Neden önlem almıyorsunuz? diye konuştu.
‘Paranız yoksa 'paramız yok ihaleyi bitiremedik' deyin'’
Kılıçdaroğlu "Beşli çeteye gelince 10 dakikada ihale biter. Dünyanın parasını verirler, ‘ihale bitmiştir’ derler. Bu ihale niye bitmiyor? Hangi gerekçe ile bitmiyor? ‘Gece görüş sistemi yok.’ Kardeşim, paranız yoksa çıkın deyin ki ‘paramız yok, ihaleyi bitiremedik.’ Verin görevi bize, biz yapalım. Biz yapalım, biz bitirelim. Açarız bir kampanya, gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getiririz buraya" dedi.
'Bıçak kemiğe dayandı'
"Beceriksiz bir yönetim var. Ne yaptığını bilmeyen bir yönetim var. Milletin başına bela oldular, bir an önce gitsinler" diye devam eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
Bir an önce bu ülkenin başından, bunlar gitsinler. Keyif çatıyorlar. Üzülüyorum. Bu ülkenin akciğerleri yanıyor diye, biz gerçekten üzülüyoruz. Getirsinler sandığı, ‘Biz yönetemiyoruz’ desinler. ‘Beceremiyoruz’ desinler. ‘Biz ranta çalışıyoruz, biz beşli çeteye çalışıyoruz; biz çetelere, biz oligarklara, biz uyuşturucu baronlarına çalışıyoruz’ desinler, sandığı getirsinler. Bu ülke insan gibi yönetilsin. Bu ülkenin çıkarları korunsun, ormanları korunsun, ağaçları korunsun, insanları korunsun artık. Yeter artık, yeter. Bıçak kemiğe dayandı. Yazık günahtır.
Kılıçdaroğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:
"Şu manzarayı görüyorsunuz. Emin olun, bir süre sonra bunlar kabahati rüzgarda bulacaklar, kendilerinde bile değil. Bir süre sonra, ‘Efendim biz söndürecektik, rüzgar esti’ diyecekler. Bu konuda da maharetliler. Kimse ellerine su dökemez bu konuda. Ama işin özü, bunlar artık devleti yönetemiyorlar."