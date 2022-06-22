https://tr.sputniknews.com/20220622/melih-gokcekin-zirhli-cipi-acik-artirmayla-satisa-cikiyor-ihale-canli-olarak-yayinlanacak-1057777011.html
ABB, Melih Gökçek'in zırhlı cipini açık artırmayla satışa çıkarıyor: İhale canlı olarak yayınlanacak
ABB, Melih Gökçek'in zırhlı cipini açık artırmayla satışa çıkarıyor: İhale canlı olarak yayınlanacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek’ten 50 ay sonra geri alınan lüks zırhlı aracı açık artırmayla satacak. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T18:49+0300
2022-06-22T18:49+0300
2022-06-22T18:50+0300
türkiye
melih gökçek
cip
açık artırma
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “tasarruf tedbirleri” doğrultusunda maliyetleri yüksek ve eski döneme ait araçların satışını sürdürüyor. ABB, eski belediye başkanı Melih Gökçek’ten 50 ay sonra geri alınan 1 adet zırhlı arazi aracını 23 Haziran 2022 tarihinde ihaleyle satışa sunacak. Duvar'ın haberine göre, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak ihalede, lüks cip 1,8 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarılacak.İhale Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 1. Kat Encümen Toplantı Salonu’nda saat 14.00’te gerçekleştirilecek.
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melih gökçek, cip, açık artırma
ABB, Melih Gökçek'in zırhlı cipini açık artırmayla satışa çıkarıyor: İhale canlı olarak yayınlanacak
18:49 22.06.2022 (güncellendi: 18:50 22.06.2022) Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek’ten 50 ay sonra geri alınan lüks zırhlı aracı açık artırmayla satacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “tasarruf tedbirleri” doğrultusunda maliyetleri yüksek ve eski döneme ait araçların satışını sürdürüyor.
ABB, eski belediye başkanı Melih Gökçek’ten 50 ay sonra geri alınan 1 adet zırhlı arazi aracını 23 Haziran 2022 tarihinde ihaleyle satışa sunacak.
Duvar'ın haberine
göre, ABB TV
ve sosyal medya hesapları
üzerinden canlı
yayınlanacak ihalede, lüks cip 1,8 milyon TL
muhammen bedelle satışa çıkarılacak.
İhale Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 1. Kat Encümen Toplantı Salonu’nda saat 14.00’te gerçekleştirilecek.