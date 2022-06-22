Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220622/melih-gokcekin-zirhli-cipi-acik-artirmayla-satisa-cikiyor-ihale-canli-olarak-yayinlanacak-1057777011.html
ABB, Melih Gökçek'in zırhlı cipini açık artırmayla satışa çıkarıyor: İhale canlı olarak yayınlanacak
ABB, Melih Gökçek'in zırhlı cipini açık artırmayla satışa çıkarıyor: İhale canlı olarak yayınlanacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek’ten 50 ay sonra geri alınan lüks zırhlı aracı açık artırmayla satacak. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T18:49+0300
2022-06-22T18:50+0300
türkiye
melih gökçek
cip
açık artırma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103061/44/1030614463_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_750bb1d0f12382f0b35efb2ebbd2ffa5.jpg
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “tasarruf tedbirleri” doğrultusunda maliyetleri yüksek ve eski döneme ait araçların satışını sürdürüyor. ABB, eski belediye başkanı Melih Gökçek’ten 50 ay sonra geri alınan 1 adet zırhlı arazi aracını 23 Haziran 2022 tarihinde ihaleyle satışa sunacak. Duvar'ın haberine göre, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak ihalede, lüks cip 1,8 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarılacak.İhale Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 1. Kat Encümen Toplantı Salonu’nda saat 14.00’te gerçekleştirilecek.
https://tr.sputniknews.com/20211214/melih-gokcek-zirhli-araci-4-yil-sonra-teslim-etti-1051753834.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103061/44/1030614463_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_d02c349ef6c48ccf64bd38b33ab027ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
melih gökçek, cip, açık artırma

ABB, Melih Gökçek'in zırhlı cipini açık artırmayla satışa çıkarıyor: İhale canlı olarak yayınlanacak

18:49 22.06.2022 (güncellendi: 18:50 22.06.2022)
© AA Melih Gökçek
 Melih Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek’ten 50 ay sonra geri alınan lüks zırhlı aracı açık artırmayla satacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “tasarruf tedbirleri” doğrultusunda maliyetleri yüksek ve eski döneme ait araçların satışını sürdürüyor.
ABB, eski belediye başkanı Melih Gökçek’ten 50 ay sonra geri alınan 1 adet zırhlı arazi aracını 23 Haziran 2022 tarihinde ihaleyle satışa sunacak.
Duvar'ın haberine göre, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak ihalede, lüks cip 1,8 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarılacak.
İhale Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 1. Kat Encümen Toplantı Salonu’nda saat 14.00’te gerçekleştirilecek.
Melih Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
TÜRKİYE
Melih Gökçek, zırhlı aracı 4 yıl sonra teslim etti
14 Aralık 2021, 14:21
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала