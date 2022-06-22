https://tr.sputniknews.com/20220622/riza-kayaalpten-italyada-altin-madalya-1057791464.html
Rıza Kayaalp'ten İtalya'da altın madalya
Rıza Kayaalp'ten İtalya'da altın madalya
Türk güreşçi Rıza Kayaalp, İtalya'da düzenlenen Matteo Pellicone Turnuvası'nda altın madalya kazandı. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T23:26+0300
2022-06-22T23:26+0300
2022-06-22T23:26+0300
spor
rıza kayaalp
italya
altın madalya
güreş
güreşçi
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İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen Matteo Pellicone Turnuvası, grekoromen stil müsabakalarıyla başladı.130 kiloda mücadele eden olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp, finalde Azerbaycan'dan Sabah Saleh Shariati'yi 4-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.67 kilo finalinde Azerbaycanlı Hasrat Jafarov'a yenilen Furkan Yıldız ise gümüş madalya aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220604/milli-tekvandocu-atesli-romada-altin-madalya-kazandi-1056991195.html
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rıza kayaalp, italya, altın madalya, güreş, güreşçi
Rıza Kayaalp'ten İtalya'da altın madalya
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Türk güreşçi Rıza Kayaalp, İtalya'da düzenlenen Matteo Pellicone Turnuvası'nda altın madalya kazandı.
İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen Matteo Pellicone Turnuvası, grekoromen stil müsabakalarıyla başladı.
130 kiloda mücadele eden olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp, finalde Azerbaycan'dan Sabah Saleh Shariati'yi 4-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
67 kilo finalinde Azerbaycanlı Hasrat Jafarov'a yenilen Furkan Yıldız ise gümüş madalya aldı.