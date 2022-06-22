Rusya'da 81 yıl önce başlayan Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın kurbanları anılıyor
İkinci Dünya Savaşı’nın 22 Haziran 1941-9 Mayıs 1945 arasındaki dönemi, Rusya ve diğer eski Sovyet cumhuriyetlerinin bazılarında Büyük Vatanseverlik Savaşı olarak adlandırılıyor.
26 milyonu aşkın kişinin ölmesine neden olan ve Rusya'daki hemen her ailenin kişisel bir trajedisine dönüşen korkunç savaşın başlangıcı, 22 Haziran Anma ve Keder Günü etkinlikleri kapsamında hüzünle anılıyor.
81 yıl önce başlayan savaşın ilk günlerinin arşiv kareleri ile Rusya'da düzenlenen anma etkinliklerinden görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
© Sputnik / Anatoliy Garanin / Fotoğraf bankasına girMoskova'nın sokağından geçen çocuklar, 23 Haziran 1941
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Moskova'nın sokağından geçen çocuklar, 23 Haziran 1941
© Sputnik / Anatoliy Egorov / Fotoğraf bankasına girOdessa yakınlarında düşürülen ilk Nazi Almanyası uçaklarından biri
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© Sputnik / Anatoliy Egorov/
Odessa yakınlarında düşürülen ilk Nazi Almanyası uçaklarından biri
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© Sputnik / Vasiliy Savranskiy/
Sakinler sokaklarda barikat kurarken
© Sputnik / Anatoliy Garanin / Fotoğraf bankasına girStalin Kızıl Ordu Harp Okulu mezunları, Haziran 1941
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Stalin Kızıl Ordu Harp Okulu mezunları, Haziran 1941
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© Sputnik/
Katyuşa çoklu roketatar sistemi, 1941 yılının yazı
© Sputnik / Anatoliy Garanin / Fotoğraf bankasına girSovyet askerleri cepheye giderken, 23 Haziran 1941
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Sovyet askerleri cepheye giderken, 23 Haziran 1941
© Sputnik / Anatoliy Garanin / Fotoğraf bankasına girMoskova'da ilan edilen mobilizasyon sırasında Kızıl Orduya yeni çağrılanlar, 23 Haziran 1941
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Moskova'da ilan edilen mobilizasyon sırasında Kızıl Orduya yeni çağrılanlar, 23 Haziran 1941
© Sputnik / Kazimir Loshko / Fotoğraf bankasına girKiev'in Gruşki mahallesinin kadın sakinleri, 23 Haziran 1941
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© Sputnik / Kazimir Loshko/
Kiev'in Gruşki mahallesinin kadın sakinleri, 23 Haziran 1941
© Sputnik / Anatoliy GaraninSovyet Hava Savunma Kuvvetleri'nin projektörleri Moskova'nın semalarını aydınlatıyor. Haziran 1941 yılı.
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© Sputnik / Anatoliy Garanin
Sovyet Hava Savunma Kuvvetleri'nin projektörleri Moskova'nın semalarını aydınlatıyor. Haziran 1941 yılı.
© Sputnik / Georgiy Zelma / Fotoğraf bankasına girHemşireden Nazi Almanyası uçaklarının Kişinev yakınlarında düzenlediği ilk hava saldırısında yaralananlara ilk yardım.
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© Sputnik / Georgiy Zelma/
Hemşireden Nazi Almanyası uçaklarının Kişinev yakınlarında düzenlediği ilk hava saldırısında yaralananlara ilk yardım.
© AP Photo / Dmitri LovetskyBüyük Vatanseverlik Savaşı'nın başlangıcının yıldönümü olan 22 Haziran'da St.Petersburg'da düzenlenen 'Savaşın Ateş Tabloları' etkinliğinden bir kare
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© AP Photo / Dmitri Lovetsky
Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın başlangıcının yıldönümü olan 22 Haziran'da St.Petersburg'da düzenlenen 'Savaşın Ateş Tabloları' etkinliğinden bir kare
© Sputnik / Vitaliy Belousov / Fotoğraf bankasına gir22 Haziran Anma ve Keder Günü münasebetiyle Moskova'da düzenlenen etkinlikte Büyük Vatanseverlik Savaşının sürdüğü gün sayısını simgeleyen 1418 mum yakıldı.
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© Sputnik / Vitaliy Belousov/
22 Haziran Anma ve Keder Günü münasebetiyle Moskova'da düzenlenen etkinlikte Büyük Vatanseverlik Savaşının sürdüğü gün sayısını simgeleyen 1418 mum yakıldı.
© Sputnik / Evgeny Odinokov / Fotoğraf bankasına girMoskova'daki Zafer Müzesi'nin yanında düzenlenen 'Anma Mumları' etkinliği kapsamında 81 yıl önce başlayan Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda hayatını kaybedenler anıldı
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© Sputnik / Evgeny Odinokov/
Moskova'daki Zafer Müzesi'nin yanında düzenlenen 'Anma Mumları' etkinliği kapsamında 81 yıl önce başlayan Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda hayatını kaybedenler anıldı