https://tr.sputniknews.com/20220622/rusyada-81-yil-once-baslayan-buyuk-vatanseverlik-savasinin-kurbanlari-aniliyor-1057772652.html

Rusya'da 81 yıl önce başlayan Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın kurbanları anılıyor

Rusya'da 81 yıl önce başlayan Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın kurbanları anılıyor

İkinci Dünya Savaşı’nın 22 Haziran 1941-9 Mayıs 1945 arasındaki dönemi, Rusya ve diğer eski Sovyet cumhuriyetlerinin bazılarında Büyük Vatanseverlik Savaşı... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T16:53+0300

2022-06-22T16:53+0300

2022-06-22T16:53+0300

multimedya

fotoğraf

anma ve keder günü

rusya

sscb

büyük vatanseverlik savaşı

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26 milyonu aşkın kişinin ölmesine neden olan ve Rusya'daki hemen her ailenin kişisel bir trajedisine dönüşen korkunç savaşın başlangıcı, 22 Haziran Anma ve Keder Günü etkinlikleri kapsamında hüzünle anılıyor.81 yıl önce başlayan savaşın ilk günlerinin arşiv kareleri ile Rusya'da düzenlenen anma etkinliklerinden görüntüler, Sputnik'in galerisinde.

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fotoğraf, anma ve keder günü, rusya, sscb, büyük vatanseverlik savaşı, фото