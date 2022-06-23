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30 İŞİD ve El-Kaide şüphelisi kişi ve şirketin mal varlığı donduruldu
30 İŞİD ve El-Kaide şüphelisi kişi ve şirketin mal varlığı donduruldu
Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla IŞİD-El Kaide şüphelisi 30 kişi ve kuruluşun mal varlığı dondurulurken, bir kişi hakkındaki karar kaldırıldı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T02:08+0300
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türkiye
nureddin nebati
süleyman soylu
işid
el kaide
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan karara göre IŞİD-El Kaide şüphelisi 30 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu.Gazete Duvar'ın haberine göre 29 kişi ve 1 şirketin IŞİD-El Kaide üyesi oldukları gekçesiyle mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de tebliğ edildi.Kararlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzalarıyla yayımlandı. Karara ilişkin ayrıntılar şöyle:
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nureddin nebati, süleyman soylu, işid, el kaide

30 İŞİD ve El-Kaide şüphelisi kişi ve şirketin mal varlığı donduruldu

02:08 23.06.2022 (güncellendi: 02:09 23.06.2022)
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© AA
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla IŞİD-El Kaide şüphelisi 30 kişi ve kuruluşun mal varlığı dondurulurken, bir kişi hakkındaki karar kaldırıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan karara göre IŞİD-El Kaide şüphelisi 30 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu.
Gazete Duvar'ın haberine göre 29 kişi ve 1 şirketin IŞİD-El Kaide üyesi oldukları gekçesiyle mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de tebliğ edildi.
Kararlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzalarıyla yayımlandı. Karara ilişkin ayrıntılar şöyle:
1.
6415 sayılı Kanunun 7.nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, aynı Kanun'un 3.üncü ve 4.üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listelerde adı geçen kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye'de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır.
2.
Bu Karara karşı, 6415 sayılı Kanun’un 7.nci maddesinin 4.üncü fıkrası uyarınca, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir.
3.
Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
4.
Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
© Resmi gazete kararıResmi Gazete kararı
Resmi Gazete kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
Resmi Gazete kararı
© Resmi gazete kararı
1.
6415 sayılı Kanunun 7.nci maddesi uyarınca, aynı Kanunun 3.üncü ve 4üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin varlığının ortadan kalkmasına istinaden ekli listede adi geçen kişi hakkında 06.04.2021 tarih ve 2021/l sayılı Malvarlığının Dondurulması Kararının kaldırılması kararlaştırılmıştır.
2.
Bu Karara karşı. 6415 sayılı Kanun'un 7.nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarlınca, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir.
3.
Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
4.
Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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