https://tr.sputniknews.com/20220623/30-isid-ve-el-kaide-suphelisi-kisi-ve-sirketin-mal-varligi-donduruldu-1057798892.html

30 İŞİD ve El-Kaide şüphelisi kişi ve şirketin mal varlığı donduruldu

30 İŞİD ve El-Kaide şüphelisi kişi ve şirketin mal varlığı donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla IŞİD-El Kaide şüphelisi 30 kişi ve kuruluşun mal varlığı dondurulurken, bir kişi hakkındaki karar kaldırıldı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T02:08+0300

2022-06-23T02:08+0300

2022-06-23T02:09+0300

türkiye

nureddin nebati

süleyman soylu

işid

el kaide

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan karara göre IŞİD-El Kaide şüphelisi 30 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu.Gazete Duvar'ın haberine göre 29 kişi ve 1 şirketin IŞİD-El Kaide üyesi oldukları gekçesiyle mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de tebliğ edildi.Kararlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzalarıyla yayımlandı. Karara ilişkin ayrıntılar şöyle:

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nureddin nebati, süleyman soylu, işid, el kaide