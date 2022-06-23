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AK Partili Özhaseki: Alevi vatandaş eskiden 'Ben Aleviyim' bile diyemiyordu
AK Partili Özhaseki: Alevi vatandaş eskiden 'Ben Aleviyim' bile diyemiyordu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, geçmişteki baskıların son bulduğunu ifade etti. Özhaseki, "Bu özgürlük ortamları da bizim dönemimizde çok... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T21:55+0300
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mehmet özhaseki
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Temasları kapsamında Elazığ'a gelen Özhaseki, AK Parti Elazığ İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Parti teşkilatının yıllardır büyük bir özveriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini, iyi günde ve kötü günde hep yanlarında olduklarını ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu:'Bu milletin onurunu Sayın Cumhurbaşkanımız yurt dışında en iyi şekilde temsil ediyor''Belediyelerde hepsinin altında yine AK Parti imzası var'
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türkiye, mehmet özhaseki, alevi, ifade özgürlüğü

AK Partili Özhaseki: Alevi vatandaş eskiden 'Ben Aleviyim' bile diyemiyordu

21:55 23.06.2022 (güncellendi: 21:56 23.06.2022)
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, temaslarda bulunmak üzere geldiği Mardin'de Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, temaslarda bulunmak üzere geldiği Mardin'de Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, geçmişteki baskıların son bulduğunu ifade etti. Özhaseki, "Bu özgürlük ortamları da bizim dönemimizde çok şükür gelişti. Alevi vatandaş 'Ben Aleviyim' bile diyemiyordu. Şimdi bütün cem evlerine yardımları bizim belediyelerimiz yapıyor" dedi.
Temasları kapsamında Elazığ'a gelen Özhaseki, AK Parti Elazığ İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Parti teşkilatının yıllardır büyük bir özveriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini, iyi günde ve kötü günde hep yanlarında olduklarını ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu:

"20 yıllık iktidarımız döneminde geçmiş hükümetlerle kıyasladığımız zaman her bir Cumhuriyet hükümetinden çok çok başarılıyız. Emek veren herkesten Allah razı olsun. Kimseyi küçümsemek için söylemiyorum ama her alanda ulaştırmada, eğitimde, enerjide, savunma sanayinde eski hükümetler her ne yapmışlarsa birkaç mislini yapmış bir iktidarla yol alıyoruz.

Ama dediğim gibi önce bir mücadele ile başlıyor, iktidar olunuyor, sonra güzel işler yapılıyor. Sadece bununla bitmiyor ki vesayetin çökertilmesi, özgürlük ortamının genişletilmesi ile ilgili de bizim iktidarımız başarı hanesi tarafından 5 yıldızlı karnesiyle hayatını devam ettiriyor. Geçmişte sadece başörtülü kardeşlerimizin dramı değil, sadece dindar insanlarımıza yapılan baskılar değil, Kürt vatandaşa da yapılıyordu aynısı, dilini konuşamıyordu kimse.

Benim bir arkadaşım var annesi mahkemeye gitmişti, 'Hakimin Türkçe sorusuna köyde yaşamış 90 yaşındaki annem cevap veremediği için hakarete uğramıştı.' dedi. Türküsünü dinleyemiyordu, propagandasını yapamıyordu insanlar. Bu özgürlük ortamları da bizim dönemimizde çok şükür gelişti. Alevi vatandaş 'Ben Aleviyim' bile diyemiyordu. Şimdi bütün cem evlerine yardımları bizim belediyelerimiz yapıyor.

'Bu milletin onurunu Sayın Cumhurbaşkanımız yurt dışında en iyi şekilde temsil ediyor'

"Eskiden yurt dışından bir uluslararası kurumun temsilcisi geldiğinde hazır ola geçen bir toplum vardı Türkiye'de, hükümet vardı. IMF'nin bir memuru vardı. Yaşı müsait olanlar bilir, Cottarelli adı, zayıf fırın küreği gibi bir adam. Adam törenlerle karşılanırdı, emir yağdırırdı. 'Emekliye zam yapmayacaksınız.', 'Asgari ücreti artırmayın.', 'Şunu da şöyle durdurun.'... Niye? Borç veriyor, size emir de veriyor arkasından. Çok şükür onlar da geride kaldı. Bu milletin onurunu Sayın Cumhurbaşkanımız yurt dışında en iyi şekilde temsil ediyor. Şimdi yakinen şahitlik ediyorum. Günde bir kaç devlet başkanı arıyor ve bazıları da ertesi güne bırakılıyor. O kadar çok görüşmek isteyen var ki. Sonra yurt dışına gittiği o duruşu dünyalara değiyor. Eskiden giden bizim temsilcilerimizin biraz ezik vaziyette gezdikleri hava tümü gitti. Çok şükür bin bir türlü zorluklarla bunları yaptık ve bir eser siyaseti izliyoruz.

'Belediyelerde hepsinin altında yine AK Parti imzası var'

Türkiye Cumhuriyeti'nin son döneminde en büyük projeler kimindir diye bir sorun, hepsinin altında AK Parti var, belediyelerde hepsinin altında yine AK Parti imzası var. Kendi şehrimde bile başladığımda şehrin ortasında bir cadde gider, bu taraf sağ mafyada, şu taraf sol mafyada. 6-7 tane park var kocaman şehirde mafya işgalinde. Belediye iki tane lastik alamazdı çarşıdan. Esnaf fiyat vermez ki, 'Siz paramızı vermezsiniz, bizi boşa oyalamayın.' derler. O günleri gördük biz, şehrin yarısından fazlasında gecekondu olurdu. Öyle bir çalışmalar ortaya koyduk ki ayrılırken ben Paris ile yarışacak bir şehir bıraktım, hakkınızı helal edin diyerek ayrıldım. Bütün belediye başkanı arkadaşlarımız da dehşet derecede bu mücadeleyi veriyorlar."
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