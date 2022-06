AK Partili Özhaseki: Alevi vatandaş eskiden 'Ben Aleviyim' bile diyemiyordu

"20 yıllık iktidarımız döneminde geçmiş hükümetlerle kıyasladığımız zaman her bir Cumhuriyet hükümetinden çok çok başarılıyız. Emek veren herkesten Allah razı olsun. Kimseyi küçümsemek için söylemiyorum ama her alanda ulaştırmada, eğitimde, enerjide, savunma sanayinde eski hükümetler her ne yapmışlarsa birkaç mislini yapmış bir iktidarla yol alıyoruz.

Ama dediğim gibi önce bir mücadele ile başlıyor, iktidar olunuyor, sonra güzel işler yapılıyor. Sadece bununla bitmiyor ki vesayetin çökertilmesi, özgürlük ortamının genişletilmesi ile ilgili de bizim iktidarımız başarı hanesi tarafından 5 yıldızlı karnesiyle hayatını devam ettiriyor. Geçmişte sadece başörtülü kardeşlerimizin dramı değil, sadece dindar insanlarımıza yapılan baskılar değil, Kürt vatandaşa da yapılıyordu aynısı, dilini konuşamıyordu kimse.

Benim bir arkadaşım var annesi mahkemeye gitmişti, 'Hakimin Türkçe sorusuna köyde yaşamış 90 yaşındaki annem cevap veremediği için hakarete uğramıştı.' dedi. Türküsünü dinleyemiyordu, propagandasını yapamıyordu insanlar. Bu özgürlük ortamları da bizim dönemimizde çok şükür gelişti. Alevi vatandaş 'Ben Aleviyim' bile diyemiyordu. Şimdi bütün cem evlerine yardımları bizim belediyelerimiz yapıyor.