https://tr.sputniknews.com/20220623/ayrilmak-istedigi-eski-sevgilisinin-yuzunu-kesen-saplantili-erkege-indirimsiz-ceza--1057828130.html

Ayrılmak istediği eski sevgilisinin yüzünü kesen saplantılı erkeğe indirimsiz ceza

Ayrılmak istediği eski sevgilisinin yüzünü kesen saplantılı erkeğe indirimsiz ceza

Adana'da ayrılmak isteyen kız arkadaşını döven, silahla vuran ve son olarak yüzünü usturayla kesen zanlı 6 yıl hapis cezası aldı. 4 yıl boyunca kadının... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T15:55+0300

2022-06-23T15:55+0300

2022-06-23T15:56+0300

türkiye

türkiye

adana

ceza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1057828857_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_6d594a72cb6effbb70a8e0f2cb7ea7af.jpg

Adana’da eski sevgilisinin yüzünü ustura ile kesen zanlıya 6 yıl hapis cezası verildi.Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki A.O., 2017 yılında Sefer B. (31) ile birlikte olmaya başladı.Ancak genç kadın, kıskançlık bahanesiyle şiddete uğradı. Sefer B., 5 ay sonra ayrılma kararı alan kadının peşini bırakmadı. Tekrar sevgili olmak isteyen Sefer B. vücudunun her tarafına kadının adını ve sevgili olduğu tarihi yazdırıp kadını rahatsız etmeye devam etti.Bacaklarından vurduSefer B. ayrıldıktan sonra genç kadının otomobiline silahlı saldırı düzenledi. 3 yıl önce A.O.'yu bacaklarından 4 kurşunla yaraladı.Sadece 4 ay cezaevinde kaldıOlayın üzerine mahkeme saldırgana önce 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi daha sonra cezayı 2 yıl 9 ay 22 güne düşürdü. Sefer B.’nin cezaevinde yattığı 4 aylık süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.Saplantılı şüpheli kadını takibe devam ettiSefer B. tahliye edildikten sonra tekrar birlikte olmak için kadını tehdit etmeye başladı. Genç kadın 13 kez savcılığa başvurarak şikayetçi oldu.Bu şikayetler sonunda genç kadına panik butonu verilip, Sefer B.’ye elektronik kelepçe takılarak uzaklaştırma cezası verildi.Ancak buna rağmen 28 Kasım günü akşam Sefer B., A.O.'nun bir restoranda olduğunu öğrenip elektronik kelepçeyi çıkartarak restorana girdi, kadını önce dövdü, daha sonra da usturayla yüzünü keserek olay yerinden kaçtı.26 Aralık'ta yakalanan zanlı, ifadesinin ardından çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 21 Haziran’da görülen karar duruşmasında ise Sefer B., suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti.Ayrıca Sefer B., "Mahkemece lehime olan hükümlerin değerlendirilmesini talep ediyorum. Hakkımda tahliye kararı verilmesini talep ediyorum. Ben vereceğiniz karara saygı duyuyorum" dedi.Mahkeme heyeti, Sefer B.’yi ‘Haksız tahrik ve iyi hal indirimi’ uygulanmadan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

türkiye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, adana, ceza