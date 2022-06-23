Ayrılmak istediği eski sevgilisinin yüzünü kesen saplantılı erkeğe indirimsiz ceza
15:55 23.06.2022 (güncellendi: 15:56 23.06.2022)
© FotoğrafSaplantılı
© Fotoğraf
Adana'da ayrılmak isteyen kız arkadaşını döven, silahla vuran ve son olarak yüzünü usturayla kesen zanlı 6 yıl hapis cezası aldı. 4 yıl boyunca kadının hayatını kabusa çeviren zanlının cezasında iyi hal indirimi uygulanmadı.
Adana’da eski sevgilisinin yüzünü ustura ile kesen zanlıya 6 yıl hapis cezası verildi.
Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki A.O., 2017 yılında Sefer B. (31) ile birlikte olmaya başladı.
Ancak genç kadın, kıskançlık bahanesiyle şiddete uğradı. Sefer B., 5 ay sonra ayrılma kararı alan kadının peşini bırakmadı. Tekrar sevgili olmak isteyen Sefer B. vücudunun her tarafına kadının adını ve sevgili olduğu tarihi yazdırıp kadını rahatsız etmeye devam etti.
Ancak genç kadın, kıskançlık bahanesiyle şiddete uğradı. Sefer B., 5 ay sonra ayrılma kararı alan kadının peşini bırakmadı. Tekrar sevgili olmak isteyen Sefer B. vücudunun her tarafına kadının adını ve sevgili olduğu tarihi yazdırıp kadını rahatsız etmeye devam etti.
Bacaklarından vurdu
Sefer B. ayrıldıktan sonra genç kadının otomobiline silahlı saldırı düzenledi. 3 yıl önce A.O.'yu bacaklarından 4 kurşunla yaraladı.
Sadece 4 ay cezaevinde kaldı
Olayın üzerine mahkeme saldırgana önce 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi daha sonra cezayı 2 yıl 9 ay 22 güne düşürdü. Sefer B.’nin cezaevinde yattığı 4 aylık süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.
Saplantılı şüpheli kadını takibe devam etti
Sefer B. tahliye edildikten sonra tekrar birlikte olmak için kadını tehdit etmeye başladı. Genç kadın 13 kez savcılığa başvurarak şikayetçi oldu.
Bu şikayetler sonunda genç kadına panik butonu verilip, Sefer B.’ye elektronik kelepçe takılarak uzaklaştırma cezası verildi.
Bu şikayetler sonunda genç kadına panik butonu verilip, Sefer B.’ye elektronik kelepçe takılarak uzaklaştırma cezası verildi.
Ancak buna rağmen 28 Kasım günü akşam Sefer B., A.O.'nun bir restoranda olduğunu öğrenip elektronik kelepçeyi çıkartarak restorana girdi, kadını önce dövdü, daha sonra da usturayla yüzünü keserek olay yerinden kaçtı.
26 Aralık'ta yakalanan zanlı, ifadesinin ardından çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
26 Aralık'ta yakalanan zanlı, ifadesinin ardından çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 21 Haziran’da görülen karar duruşmasında ise Sefer B., suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti.
Ayrıca Sefer B., "Mahkemece lehime olan hükümlerin değerlendirilmesini talep ediyorum. Hakkımda tahliye kararı verilmesini talep ediyorum. Ben vereceğiniz karara saygı duyuyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, Sefer B.’yi ‘Haksız tahrik ve iyi hal indirimi’ uygulanmadan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Ayrıca Sefer B., "Mahkemece lehime olan hükümlerin değerlendirilmesini talep ediyorum. Hakkımda tahliye kararı verilmesini talep ediyorum. Ben vereceğiniz karara saygı duyuyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, Sefer B.’yi ‘Haksız tahrik ve iyi hal indirimi’ uygulanmadan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.