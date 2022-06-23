https://tr.sputniknews.com/20220623/bulgaristanda-basbakan-kiril-petkovun-6-aylik-koalisyon-hukumeti-dustu-1057800771.html

Bulgaristan’da Başbakan Kiril Petkov'un 6 aylık koalisyon hükümeti düştü

Bulgaristan’da Başbakan Kiril Petkov'un 6 aylık koalisyon hükümeti düştü

Bulgaristan’da Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti mecliste yapılan güven oylamasını kaybederek düştü. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T03:56+0300

2022-06-23T03:56+0300

2022-06-23T03:56+0300

türkiye

bulgaristan

kiril petkov

hükümet

güvenoyu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1057800876_0:0:2633:1481_1920x0_80_0_0_2f145f08dace01e932a4f935b0965342.jpg

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov'un kurduğu koalisyon hükümeti, eski Başbakan Boyko Borisov’un lideri olduğu Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin verdiği gensoru önergesi sonrası mecliste yapılan güven oylamasını kaybetti. Petkov hükümeti, göreve başlamasından 6 ay sonra yapılan güven oylamasında, 240 sandalyeli mecliste 123 milletvekili hükümet aleyhinde, 166’sı ise hükümet lehinde oy kullandı.Değişime Devam Partisi (PP), Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve Demokratik Bulgaristan Partisi (DB) oluşuyordu. Koalisyon hükümetinin ortaklarından Slavi Trifonov liderliğindeki Böyle Bir Halk Var (İTN) Partisi ise, Bulgaristan’ın Kuzey Makedonya ile ilgili politikasını bahane ederek 8 Haziran’da koalisyondan ayrılmıştı.Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in anayasaya göre meclisteki en çok sandalyeye sahip olan PP’ye tekrar hükümeti kurma görevi verecek, ardından PP’nin hükümeti kurmakta başarısız olması halinde söz konusu görev GERB’e geçecek. GERB’inde başarısız olması halinde Radev, meclisteki herhangi bir partiye bu görevi verecek ve hükümetin kurulamaması halinde erken seçim kararı alacak.Öte yandan Bulgaristan’da geçtiğimiz yıl 3 kez genel seçimler için sandık başına gidilmiş, Petkov hükümeti ise 13 Aralık 2021 tarihinde güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220621/haftada-50-bine-yakin-turist-geliyor-bulgaristanin-gurbetcileri-de-edirneden-alisveris-yapiyor-1057701400.html

türkiye

bulgaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bulgaristan, kiril petkov, hükümet, güvenoyu