https://tr.sputniknews.com/20220621/haftada-50-bine-yakin-turist-geliyor-bulgaristanin-gurbetcileri-de-edirneden-alisveris-yapiyor-1057701400.html

Haftada 50 bine yakın turist geliyor: Bulgaristan'ın gurbetçileri de Edirne'den alışveriş yapıyor

Haftada 50 bine yakın turist geliyor: Bulgaristan'ın gurbetçileri de Edirne'den alışveriş yapıyor

Edirne'ye günübirlik alışveriş için geçen Bulgar turistlere, Avrupa'da yaşayan ve yaz izinlerinde ülkelerine gelenler de eklendi. Edirne esnafından Barmanbay... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T14:21+0300

2022-06-21T14:21+0300

2022-06-21T14:26+0300

bulgaristan

ekonomi

edirne

alışveriş

pazar

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Türkiye'de kur farkı nedeniyle Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok sayıda turist, alışveriş için Edirne'ye akın ediyor. Pandemi sonrası her geçen gün sayıları artan Bulgar ve Yunan turistler, ülkelerinden düzenlenen alışveriş tur otobüsleri ve araçları ile kente geliyor. Alışveriş merkezleri, sokak aralarındaki mahalle bakkalı ve kasaplarına kadar alışveriş yapan turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerler ise kent pazarları oluyor. Pandeminin ardından bu yaz Avrupa'da yaşayan ve yaz izinlerini geçirmek için ülkelerine gelen Bulgarlar da alışveriş için Edirne'ye tercih ediyor.Züccaciyeden kırtasiyeye, gıdadan elektroniğe birçok ihtiyacını Edirne'den karşılayan turistler, turizm sezonunun da başlamasıyla kent ekonomisine katkı sağlıyor. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası rakamlarına göre, kente hafta sonları 10 bin Bulgar turist geliyor.'Hareketlilik arttı'Edirne'de giyim sektörü esnafından Metin Barmanbay, 4 aydan bu yana işlerindeki hareketliliğin arttığını söyledi:‘Umuyorum, tüm yurt bu güzellikten nasibini alır’Dövizin yükselmesinin olumlu olmamasına rağmen işlerine olumlu yansıdığını söyleyen Barmanbay, "Dövizin yükselmesi tabi ki hoş değil ama bizler esnaf olarak buna olumlu bakıyoruz, keşke herkes bizler gibi olabilse. Bulgar birisinin parası şu anda 9 lira bandında. Bir de bunun yurt dışında olanları var. Yani Bulgaristan'ın da gurbetçileri var. Diğer Avrupa ülkelerinde çalışıp, orada 2 bin euro alıp kendi ülkesinde 4 bin leva yapıp, o 4 bin leva'yı da ülkemize getirerek harcaması onların da işlerine geliyor. Bu iş Edirneli esnafın da işine geliyor. Umuyorum, tüm yurt bu güzellikten nasibini alır" dedi.'İstedikleri ürünleri hem kaliteli hem ucuza buluyorlar'Esnaftan Salih Mızrak da şunları söyledi:Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da mayıs ayı ile turizm sezonunun daha da hareketlendiğini belirterek, "Artık mayıs ayından itibaren Türkiye genelinde turizm artışı yaşanıyor, bundan Edirne de nemalanıyor. Çünkü dünyanın en çok tarihi eser barındıran kentlerinden bir tanesi ama sınır kenti olmanın verdiği avantajla da Bulgar turistler çok geliyorlar. Burada alışverişlerini yapıyorlar. Alışveriş yapıp gezdikten sonra da bu işin bir de gastronomi tarafı var. Edirne'ye gelmişken tarihi tava ciğeri yemeden olmaz. Tabi bu durum Edirne ekonomisine çok büyük katkı sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220613/bulgar-turistler-alisveris-icin-edirneye-akin-etti-bagajlar-doldu-tasti-1057356517.html

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