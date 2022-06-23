https://tr.sputniknews.com/20220623/chpli-ozkoc-maasi-arttirmak-cozum-degil-cozum-zamlari-durdurmaktir-1057851154.html

CHP'li Özkoç: Maaşı arttırmak çözüm değil, çözüm zamları durdurmaktır

CHP'li Özkoç: Maaşı arttırmak çözüm değil, çözüm zamları durdurmaktır

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "Maaşı arttırmak çözüm değil, çözüm zamları durdurmaktır" dedi. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T22:48+0300

2022-06-23T22:48+0300

2022-06-23T22:49+0300

türkiye

engin özkoç

maaş

vahit kirişci

helikopter

türk hava kurumu

türk hava kurumu (thk)

devlet bahçeli

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Marmaris'te çıkan orman yangınlarının devam ettiğini anımsatarak, yangın söndürme helikopterlerinin olmamasını eleştirdi.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin, gece görüşlü helikopterlerin 4 Temmuz'da envantere katılacağı açıklamasını anımsatan Özkoç, şöyle konuştu:'Getirdiğiniz beceriksiz bakan yüzünden orada katliam yaşandı''Gece görüşü olmayan helikopterlerin hiçbir işe yaramayacağını aklınız almıyor mu?'Türk Hava Kurumu'na (THK) ait yangın söndürme uçaklarının 1 Temmuz'da uçuşa başlayacağını aktaran Özkoç, "THK'nin uçakları sizin elinizde, sizin ambarınızda değil miydi? Onları bizim mühendislerimize, bizim insanlarımıza teslim etseniz 3 hafta içerisinde bu uçakları size hazır hale getirirdi. Bugüne kadar niye beklediniz? Bakanlar oraya gidip, sandalyeleri koyup da sanki orman yangınının orada, görev başındaymış gibi niye show yapıyorlar? Gece görüşü olmayan helikopterlerin hiçbir işe yaramayacağını aklınız almıyor mu? Sizi nasıl bakan yaptılar? Siz bu konuda daha önce hiç eğitilmediniz mi?" sorularını yöneltti. THK'nin uçaklarının 1 Temmuz'da başlaması ne işe yarayacak? Bir yıldan beri aklınız neredeydi?" sorularını yöneltti.'Bunu bir lütuf gibi mi sunmanız gerekiyor'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Ülkemizin hiçbir yerinde zillet ittifakının iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur" açıklamasını anımsatan Özkoç, şöyle devam etti:Memur maaşlarında yapılacak iyileştirmeye de değinen Özkoç, "Memur maaşlarında bir iyileştirme yapacaksınız. Peki bunu bir lütuf gibi mi sunmanız gerekiyor? Asgari ücretli aç mı kalacak? Milyonlarca insan beklenti içerisinde. Maaşı arttırmak çözüm değil, çözüm zamları durdurmaktır" diye konuştu.Özkoç, "Sakarya'daki Tank Palet fabrikasını 25 yıllığına, 3.5 yıldan beri Ethem Sancak'a neden peşkeş çektiniz? 'Yerli tank üreteceğiz' diyorsun. Motorunu, şanzımanını yapamıyorsun, kaportasını yapıyorsun diye yerli tank üretebilir misin? Tank Palet Fabrikasını derhal Türkiye Cumhuriyeti ordusuna teslim edin" ifadelerini kullandı.

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engin özkoç, maaş, vahit kirişci, helikopter, türk hava kurumu, türk hava kurumu (thk), devlet bahçeli