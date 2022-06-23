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Denizli'de 8 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu
Denizli'de 8 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu
Denizli'de fosil alanında yapılan kurtarma kazılarında 8 milyon yıl öncesinde yaşamış hayvanlara ait fosiller bulundu. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Tavas ilçesinde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek ve ekibince keşfedilen fosil lokalitesinde kurtarma kazıları yürütülüyor.Genel Müdürlüğün izniyle yürütülen çalışmalar kapsamında aralarında fil, gergedan, zürafa, at, antilop, ceylan, sırtlan ve karıncayiyen gibi hayvanlara ait olduğu düşünülen kalıntılara ulaşıldı.İlk bulgular, alanda 15 farklı hayvan türü olduğunu gösterirken, fosiller üzerinde yapılacak çalışmalarla hayvanların türleri net olarak belirlenecek.Fosillerin yaklaşık 8 milyon yıllık olduğu, bölgedeki çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220612/makas-eller-kilic-gibi-penceleri-olan-bir-dinozor-turu-kesfedildi-1057313947.html
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fosil, denizli, hayvan

Denizli'de 8 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu

16:50 23.06.2022 (güncellendi: 17:14 23.06.2022)
© AADenizli'de 8 milyon yıllık hayvan fosilleri
Denizli'de 8 milyon yıllık hayvan fosilleri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© AA
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Denizli'de fosil alanında yapılan kurtarma kazılarında 8 milyon yıl öncesinde yaşamış hayvanlara ait fosiller bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Tavas ilçesinde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek ve ekibince keşfedilen fosil lokalitesinde kurtarma kazıları yürütülüyor.
Genel Müdürlüğün izniyle yürütülen çalışmalar kapsamında aralarında fil, gergedan, zürafa, at, antilop, ceylan, sırtlan ve karıncayiyen gibi hayvanlara ait olduğu düşünülen kalıntılara ulaşıldı.
© AADenizli'de 8 milyon yıllık hayvan fosilleri
Denizli'de 8 milyon yıllık hayvan fosilleri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
Denizli'de 8 milyon yıllık hayvan fosilleri
© AA
İlk bulgular, alanda 15 farklı hayvan türü olduğunu gösterirken, fosiller üzerinde yapılacak çalışmalarla hayvanların türleri net olarak belirlenecek.
Fosillerin yaklaşık 8 milyon yıllık olduğu, bölgedeki çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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