https://tr.sputniknews.com/20220623/iran-devrim-muhafizlarinda-ust-duzey-degisiklik-1057821754.html
İran Devrim Muhafızları'nda üst düzey değişiklik
İran Devrim Muhafızları'nda üst düzey değişiklik
İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Taib görevden alındı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T14:30+0300
2022-06-23T14:30+0300
2022-06-23T14:30+0300
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2022
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İran Devrim Muhafızları'nda üst düzey değişiklik
İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Taib görevden alındı.