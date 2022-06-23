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https://tr.sputniknews.com/20220623/ismailaga-cemaatinden-ustaosmanoglunun-cenazesiyle-ilgili-aciklama-kadinlar-cenazeye-gelmesin-1057825149.html
İsmailağa Cemaati'nden Ustaosmanoğlu’nun cenazesiyle ilgili açıklama: 'Kadınlar cenazeye gelmesin'
İsmailağa Cemaati'nden Ustaosmanoğlu’nun cenazesiyle ilgili açıklama: 'Kadınlar cenazeye gelmesin'
İsmailağa cemaati lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu yaşamını yitirdi. Cemaatten yapılan açıklamada, Ustaosmanoğlu’nun cenazesine kadınların... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T14:50+0300
2022-06-23T14:50+0300
türkiye
mahmut ustaosmanoğlu
ismailağa vakfı
ismailağa cemaati
kadın
kadın hakları
cemaat
müslüman cemaat
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İsmailağa Cemaati olarak bilinen dini grubun lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında öldü. Cemaat, Ustaosmanoğlu'nun cenazesine ilişkin bir uyarı yayınladı.Cemaat tarafından yapılan açıklamada, Ustaosmanoğlu’nun kadınların cenazelere katılmasına 'razı olmadığı' ifade edildi. sosyal medyadan yayınlanan açıklamada "Mahmut Efendi Hazretlerimizin [Mahmut Ustaosmanoğlu] hanımların cenazelere katılmalarına razı olmadığı kesin olarak bilinen bir husustur" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220623/ismailaga-cemaati-lideri-mahmut-ustaosmanoglu-hayatini-kaybetti---1057800256.html
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mahmut ustaosmanoğlu, ismailağa vakfı, ismailağa cemaati, kadın, kadın hakları, cemaat, müslüman cemaat

İsmailağa Cemaati'nden Ustaosmanoğlu’nun cenazesiyle ilgili açıklama: 'Kadınlar cenazeye gelmesin'

14:50 23.06.2022
© Fotoğrafİsmailağa Cemaati Mahmut Ustaosmanoğlu yoğun bakıma kaldırıldı
İsmailağa Cemaati Mahmut Ustaosmanoğlu yoğun bakıma kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© Fotoğraf
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İsmailağa cemaati lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu yaşamını yitirdi. Cemaatten yapılan açıklamada, Ustaosmanoğlu’nun cenazesine kadınların 'katılmaması' istendi.
İsmailağa Cemaati olarak bilinen dini grubun lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında öldü. Cemaat, Ustaosmanoğlu'nun cenazesine ilişkin bir uyarı yayınladı.
Cemaat tarafından yapılan açıklamada, Ustaosmanoğlu’nun kadınların cenazelere katılmasına 'razı olmadığı' ifade edildi. sosyal medyadan yayınlanan açıklamada "Mahmut Efendi Hazretlerimizin [Mahmut Ustaosmanoğlu] hanımların cenazelere katılmalarına razı olmadığı kesin olarak bilinen bir husustur" denildi.
İsmailağa Cemaati olarak bilinen dini grubun lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, 93 yaşında öldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
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İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti
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