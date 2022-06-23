https://tr.sputniknews.com/20220623/ismailaga-cemaatinden-ustaosmanoglunun-cenazesiyle-ilgili-aciklama-kadinlar-cenazeye-gelmesin-1057825149.html

İsmailağa Cemaati'nden Ustaosmanoğlu’nun cenazesiyle ilgili açıklama: 'Kadınlar cenazeye gelmesin'

İsmailağa Cemaati'nden Ustaosmanoğlu’nun cenazesiyle ilgili açıklama: 'Kadınlar cenazeye gelmesin'

İsmailağa cemaati lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu yaşamını yitirdi. Cemaatten yapılan açıklamada, Ustaosmanoğlu’nun cenazesine kadınların... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T14:50+0300

2022-06-23T14:50+0300

2022-06-23T14:50+0300

türkiye

mahmut ustaosmanoğlu

ismailağa vakfı

ismailağa cemaati

kadın

kadın hakları

cemaat

müslüman cemaat

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İsmailağa Cemaati olarak bilinen dini grubun lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında öldü. Cemaat, Ustaosmanoğlu'nun cenazesine ilişkin bir uyarı yayınladı.Cemaat tarafından yapılan açıklamada, Ustaosmanoğlu’nun kadınların cenazelere katılmasına 'razı olmadığı' ifade edildi. sosyal medyadan yayınlanan açıklamada "Mahmut Efendi Hazretlerimizin [Mahmut Ustaosmanoğlu] hanımların cenazelere katılmalarına razı olmadığı kesin olarak bilinen bir husustur" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220623/ismailaga-cemaati-lideri-mahmut-ustaosmanoglu-hayatini-kaybetti---1057800256.html

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mahmut ustaosmanoğlu, ismailağa vakfı, ismailağa cemaati, kadın, kadın hakları, cemaat, müslüman cemaat