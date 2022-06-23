Marmaris yangınında 2. gün: Havadan müdahale yeniden başladı

Marmaris'te farklı noktalarda devam eden yangınla mücadele 2. güne girildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ikinci günde de sürüyor.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çalışmaları takip etmek üzere bölgede.
Söndürme çalışmalarıyla ilgili akşam saatlerinde bir açıklama yapan Bakan Kirişci, 51 haneden 151 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı ayrıca 10 gece görüşlü helikopterin 4 Temmuz'da envantere dahil edileceğini söyledi.
Bölgede sabah saatlerinde hafif bir rüzgar olması, ancak öğleden sonra 15.00-20.00 saatleri arasında rüzgarın şiddetini artırması bekleniyor.
Marmaris'teki orman yangınına yangına ilişkin gelişmeler şöyle:
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06:24 23.06.2022
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 20 OGM helikopteri olmak üzere 27 helikopter ve 14 uçak söndürme çalışmalarına yeniden katıldı.
Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti. Yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.