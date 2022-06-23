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https://tr.sputniknews.com/20220623/mhpli-yalcin-fesih-aciklamasi-yapmadan-bizzat-teskilatlarimiz-icinden-bize-bu-bilgiler-geldi-1057808772.html
MHP'li Yalçın: Fesih açıklaması yapmadan bizzat teşkilatlarımız içinden bize bu bilgiler geldi
MHP'li Yalçın: Fesih açıklaması yapmadan bizzat teşkilatlarımız içinden bize bu bilgiler geldi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp'e düzenlenen operasyondan bir gün önce haberdar oldukları iddialarını... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T11:30+0300
2022-06-23T11:32+0300
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Yalçın, HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'ya konuştu. Yalçın, "Bu tamamen safsata Nagehan Hanım, bize asla devlet içinden bir bilgi gelmedi. Ben size olayın tamamını anlatayım. Ben fesih açıklaması yapmadan tam 1 hafta önce bizzat teşkilatlarımız içinden bize bu bilgiler geldi. Bunları yazanlar MHP geleneğini hiç mi bilmiyor? Bizim teşkilat olarak kendi içimizde de bir istihbari yapımız vardır. Çok kuvvetli bir iç teşkilat yapımız vardır. Biz bunları herkesten önce duyarız. Bu iftiraları atanlar biraz MHP'yi tanısınlar. Hemen bu vahim iddiaları inceledik. İftira olabilir diye kılı kırk yardık. O yüzden incelememiz biraz sürdü." açıklamasını yaptı.Yalçın şu ifadeleri kullandı:"Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin bu tür vakalarda sıfır tolerans talimatını size iletmiştim. Kendi içimizden de biri olsa kadına ve çocuğa şiddet varsa, en ufak cinsel taciz hele ki cinsel istismar varsa asla affetmiyoruz. MHP'nin duruşu budur Nagehan Hanım. Bizden biri de olsa kadına şiddet ve cinsel istismara bulaşmış kişileri yargıya teslim etmek bizim insanlık vazifemiz. Bu olayda da iddiaların doğru olduğunu tespit edince Sayın Genel Başkanımızın kesin emriyle gereğini yaptık. Hemen fesih işlemini gerçekleştirdik. Sizin de yazınızda belirttiğiniz gibi bu tür vakalarda hadisenin üstünü örtme gayreti çok yaşanıyor. Biz asla üstünü örtmedik, bizden biri de olsa hiç kimseyi kayırmadık. MHP'nin duruşu budur Nagehan Hanım.'Arkadaşlarımız devlet yetkilileri ile kavga etmeye kalkarsa biz önce devlet deriz'Yalçın, Cihan Kayaalp'in bir süredir hem Diyarbakır Valiliği ile hem de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ile sorunlar yaşadığı bilgilerine ilişkin olarak da "Nagehan Hanım çok açık söylüyorum eğer bizim teşkilatlardan arkadaşlarımız devlet yetkilileri ile kavga etmeye kalkarsa biz önce devlet deriz. Türk milletinin varoluş garantisi devletimizdir. O yüzden bizim teşkilatlardaki arkadaşlarımız da devlet yetkilileri ile muhatap olurken çok hassastır. Hassas olmak mecburiyetindelerdir. MHP teşkilat mensupları ile devletimizi temsil eden kişiler arasında asla kavga olmaz, gerilim olmaz, olamaz. Tüm MHP teşkilatlarındaki arkadaşlarımızın öncelikli görevi devletimize sahip çıkmaktır." yorumunu yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220617/eski-mhp-diyarbakir-il-baskani-kayaalp-cinsel-istismar-suclamasiyla-tutuklandi-1057575361.html
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mhp, semih yalçın, cihan kayaalp

MHP'li Yalçın: Fesih açıklaması yapmadan bizzat teşkilatlarımız içinden bize bu bilgiler geldi

11:30 23.06.2022 (güncellendi: 11:32 23.06.2022)
© AASemih Yalçın
Semih Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© AA
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp'e düzenlenen operasyondan bir gün önce haberdar oldukları iddialarını reddetti. "Çocuğa cinsel istismar" suçundan tutuklanan Kayaalp'e ilişkin olarak Yalçın, "Fesih açıklaması yapmadan bizzat teşkilatlarımız içinden bize bu bilgiler geldi" dedi.
Yalçın, HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'ya konuştu.
Yalçın, "Bu tamamen safsata Nagehan Hanım, bize asla devlet içinden bir bilgi gelmedi. Ben size olayın tamamını anlatayım. Ben fesih açıklaması yapmadan tam 1 hafta önce bizzat teşkilatlarımız içinden bize bu bilgiler geldi. Bunları yazanlar MHP geleneğini hiç mi bilmiyor? Bizim teşkilat olarak kendi içimizde de bir istihbari yapımız vardır. Çok kuvvetli bir iç teşkilat yapımız vardır. Biz bunları herkesten önce duyarız. Bu iftiraları atanlar biraz MHP'yi tanısınlar. Hemen bu vahim iddiaları inceledik. İftira olabilir diye kılı kırk yardık. O yüzden incelememiz biraz sürdü." açıklamasını yaptı.
Yalçın şu ifadeleri kullandı:
"Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin bu tür vakalarda sıfır tolerans talimatını size iletmiştim. Kendi içimizden de biri olsa kadına ve çocuğa şiddet varsa, en ufak cinsel taciz hele ki cinsel istismar varsa asla affetmiyoruz. MHP'nin duruşu budur Nagehan Hanım. Bizden biri de olsa kadına şiddet ve cinsel istismara bulaşmış kişileri yargıya teslim etmek bizim insanlık vazifemiz. Bu olayda da iddiaların doğru olduğunu tespit edince Sayın Genel Başkanımızın kesin emriyle gereğini yaptık. Hemen fesih işlemini gerçekleştirdik. Sizin de yazınızda belirttiğiniz gibi bu tür vakalarda hadisenin üstünü örtme gayreti çok yaşanıyor. Biz asla üstünü örtmedik, bizden biri de olsa hiç kimseyi kayırmadık. MHP'nin duruşu budur Nagehan Hanım.
Eski MHP Diyarbakır teşkilatının il başkanı Cihan Kayaalp - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
TÜRKİYE
Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, 'cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklandı
17 Haziran , 23:39

'Arkadaşlarımız devlet yetkilileri ile kavga etmeye kalkarsa biz önce devlet deriz'

Yalçın, Cihan Kayaalp'in bir süredir hem Diyarbakır Valiliği ile hem de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ile sorunlar yaşadığı bilgilerine ilişkin olarak da "Nagehan Hanım çok açık söylüyorum eğer bizim teşkilatlardan arkadaşlarımız devlet yetkilileri ile kavga etmeye kalkarsa biz önce devlet deriz. Türk milletinin varoluş garantisi devletimizdir. O yüzden bizim teşkilatlardaki arkadaşlarımız da devlet yetkilileri ile muhatap olurken çok hassastır. Hassas olmak mecburiyetindelerdir. MHP teşkilat mensupları ile devletimizi temsil eden kişiler arasında asla kavga olmaz, gerilim olmaz, olamaz. Tüm MHP teşkilatlarındaki arkadaşlarımızın öncelikli görevi devletimize sahip çıkmaktır." yorumunu yaptı.
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