https://tr.sputniknews.com/20220623/twittera-notes-adli-yeni-ozellik-2-bin-500-kelimelik-metinler-paylasilabilecek-1057801826.html

Twitter'a 'Notes' adlı yeni özellik: 2 bin 500 kelimelik metinler paylaşılabilecek

Twitter'a 'Notes' adlı yeni özellik: 2 bin 500 kelimelik metinler paylaşılabilecek

Popüler sosyal medya platformu Twitter, 'Notes' (Notlar) adı verilen yeni özellikte test aşamasında olduğunu duyurdu. Bu özellikle birlikte kullanıcılar 2 bin... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T05:28+0300

2022-06-23T05:28+0300

2022-06-23T05:28+0300

yaşam

twitter

özellik

not

paylaşım

elon musk

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Sosyal medya devi Twitter, platforma eklenecek yeni özelliğin test aşamasında olduğunu duyurdu. Yeni özellikle birlikte halihazırda 280 karakter olan gönderi sınırı 2 bin 500 kelimeye kadar çıkabilecek. Şirket, kullanıcılarının daha uzun duyurularda görsel kullandıklarını ve de başka sitelerdeki haber bültenlerini tercih ettiklerini gördükleri için böylesi bir hamle yaptığını açıkladı. Söz konusu denemeler iki ay boyunca Kanada, Gana, İngiltere ve ABD'de yürütülecek. Yeni özellik, kullanıcıları Twitter ekosisteminde tutmayı amaçlıyor.'Amaç eksik parçayı tamamlamak'BBC Türkçe'nin aktardığına göre, özelliğin kullanılarak yapıldığı duyuruda şirket, "Yazarlar, Twitter'ın ilk günlerinden beri, çalışmalarını paylaşmak, fark edilmek, okunmak, sohbet oluşturmak - aslında yazıları dışında her şey için - Twitter'a güvendiler. Şimdi 'Notlar' ile güdülen amaç ise bu eksik parçayı tamamlamak" ifadelerine yer verdi.Twitter, geçtiğimiz yıl Hollandalı bir haber bülteni girişimi olan Revue'yi de satın almıştı.Kullanıcılar, notlarını yayımladıktan sonra da düzenleyebilecek. Bu durumda ise metnin başına 'düzenlendi' ibaresi eklenmiş olacak.Yeni özellikte uzun metnin içerisine görsel ve video da eklenebilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220617/elon-musk-ilk-defa-twitter-calisanlariyla-cevrim-ici-toplanti-gerceklestirdi-1057528382.html

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twitter , özellik, not, paylaşım, elon musk