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ABD Yüksek Mahkemesi, kadınların anayasal kürtaj hakkını ellerinden aldı
ABD Yüksek Mahkemesi, kadınların anayasal kürtaj hakkını ellerinden aldı
ABD Yüksek Mahkemesi, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli 'Roe-Wade kararını' iptal etti. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T17:26+0300
2022-06-24T17:44+0300
abd
dünya
abd yüksek mahkemesi
kürtaj
kürtaj yasağı
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'Roe-Wade kararını' iptal ederek kürtaj karşıtlarına hukuki zafer kazandıran ABD Yüksek Mahkemesi, ülkedeki kadınların yasal kürtaj hakkını ellerinden aldı. En üst federal mahkemenin bu kararının ardından eyaletlerin yarısının çok sıkı kürtaj yasağı getirmesi beklendiğinden, Amerikan yaşam biçiminin radikal dönüşümden geçeceği belirtildi.
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abd, abd yüksek mahkemesi, kürtaj, kürtaj yasağı

ABD Yüksek Mahkemesi, kadınların anayasal kürtaj hakkını ellerinden aldı

17:26 24.06.2022 (güncellendi: 17:44 24.06.2022)
© AFP 2022 / KAREN BLEIER ABD Yüksek Mahkemesi
ABD Yüksek Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / KAREN BLEIER
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ABD Yüksek Mahkemesi, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli 'Roe-Wade kararını' iptal etti.
'Roe-Wade kararını' iptal ederek kürtaj karşıtlarına hukuki zafer kazandıran ABD Yüksek Mahkemesi, ülkedeki kadınların yasal kürtaj hakkını ellerinden aldı.
En üst federal mahkemenin bu kararının ardından eyaletlerin yarısının çok sıkı kürtaj yasağı getirmesi beklendiğinden, Amerikan yaşam biçiminin radikal dönüşümden geçeceği belirtildi.
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