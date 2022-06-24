https://tr.sputniknews.com/20220624/adalet-bakani-bozdag-enflasyondan-da-bu-ulkeyi-yine-biz-kurtaracagiz-1057856499.html

Adalet Bakanı Bozdağ: Enflasyondan da bu ülkeyi yine biz kurtaracağız

Adalet Bakanı Bozdağ: Enflasyondan da bu ülkeyi yine biz kurtaracağız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Nasıl 2008 dünya finans krizi sırasında ülkemizi bundan en az maliyetle kurtardıysak, nasıl Gezi'de ve darbe anında yapılan... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T00:12+0300

2022-06-24T00:12+0300

2022-06-24T00:12+0300

politika

recep tayyip erdoğan

bekir bozdağ

enflasyon

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Bakan Bozdağ, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Mamak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.Türkiye'nin neresinde bir yangın, bir acı varsa bunları dindirmek ve söndürmek için gece gündüz gayret eden AK Parti iktidarının, bütün imkanlarıyla Marmaris'teki yangınla mücadeleyi de en kısa sürede sonuçlandıracağını ifade eden Bozdağ şunları kaydetti:AK Parti 2002'de iktidar olduğunda, Türkiye'de ekonominin çökmüş, adeta ülkenin "stop etmiş", IMF'den transfer edilen bakana ekonominin teslim edilmiş durumda olduğunu belirten Bozdağ, iktidarlarında, Türkiye'de yüksek enflasyon ve faizi indirdiklerini, IMF'yi gönderdiklerini, Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı yatırımlar başlattıklarını anlattı.Türkiye'nin darlıkları, zorlukları, yoklukları, yasakları, yolsuzlukları aşa aşa bugünlere geldiğini vurgulayan Bozdağ, "Şu anda ekonomide yaşanan bazı sorunları hep birlikte görüyor ve bu sorunların ortadan kaldırılması için büyük gayret içerisindeyiz. Türkiye'nin 20 yılda geldiği nokta ortada." dedi.'Enflasyondan da bu ülkeyi yine biz kurtaracağız'"Nasıl 2008 dünya finans krizi sırasında ülkemizi bundan en az maliyetle kurtardıysak, nasıl Gezi'de ve darbe anında yapılan ekonomik saldırılar sırasında Türkiye'yi en az maliyetle buradan çıkardıysak, yaşanan pahalılık ve enflasyondan da bu ülkeyi yine biz kurtaracağız." ifadesini kullanan Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:Muhalefetin "Asgari ücreti biz gelince şu kadar yapacağız." dediğini hatırlatan Bozdağ, "Asgari ücreti devlet belirliyor, azamisini işveren belirliyor. Ben şimdi soruyorum, Kılıçdaroğlu sen madem öyle yapacağım diyorsun şu anda belediyelerinde çalışan işçilerin ücretlerini asgari haddin üstünde niye belirlemiyorsun? Sen belirle, örnek ol. 10 bin lira mı 7 bin lira mı vereceksin ne vereceksen ver, sonra da çık 'İktidar niye böyle yapıyor?' diye eleştir. Biz de sana hak verelim." diye konuştu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şanlıurfa'da elektriği bedava yapacağını" söylediğini anımsatan Bozdağ, "Tamam İzmir, Ankara sende, elektriği bedava mı alıyoruz? İstanbul, Adana, Mersin, Antalya sende, niye buradaki vatandaşlarımıza yapmıyorsunuz da Urfalılara özel diyorsunuz ki 'Ben gelirim, size yaparım'. Diğerleri bizim vatandaşımız değil mi? Elini tutan mı var?" dedi.Bakan Bozdağ, muhalefetin, Türkiye'de vatandaşların ekonomik konularda yaşadıkları sorunlarla ilgili alanı istismar ederek vatandaşları etkilemek istediğini söyledi.'Amerika 'S-400 alma' dedi aldık'Türkiye'nin bugün yaşadığı sıkıntıların çözümünün yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yine AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Ortada yeni bir adam var mı? Yok. Kılıçdaroğlu genel müdürdü. İşte SSK hastaneleri ortada. Öbürü İçişleri Bakanıydı, öbürü belediye başkanıydı. Bunların içinde yeni olan kim? Yok. 'Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına rahmet yağardı.' derler. Eskiyle geleceği kuramayız. Gelecek yeniyle kurulabilir. Türkiye'de yeni olan yegane siyasi hareket, yeni umutlar, yeni sözler söyleyen tek siyasal hareket AK kadrolardır, Cumhur İttifakı'dır." ifadesini kullandı.Bozdağ, ABD Başkanı Joe Biden'ın daha seçim kampanyası sırasında, "Biz, Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek için muhalefete açıktan destek vermeliyiz ve bu konuda çalışmalıyız." dediğini aktararak şöyle konuştu:'Türkiye'nin hali nasıl olurdu?'"Daha iktidara gelmeden 'S-400'ü verin, Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da ne işiniz var?' diye konuşuyorlar. Suriye'de Esad'la konuşacaksınız? Belki terör koridorlarına geçit verecekler." ifadesini kullanan Bozdağ, Ankara'nın huzurunun Suriye'nin, Irak'ın, Kıbrıs'ın, bütün komşuların huzur, güven ve istikrarından geçtiğini vurguladı.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin siyasi istikrar sağladığının altını çizen Bozdağ, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olmasaydı, Türkiye'nin hali pandemide, ekonomide, diğer alanlarda yaşananlar nedeniyle nasıl olurdu?" diye sordu.'Siz bugünü bırakın, yarına bakın'Eski sistemde bir cumhurbaşkanının bütün düzeni tek bir mühürle elinde tuttuğunu belirten Bozdağ, AK Parti'nin bu mührü Türk halkına verdiğini söyledi."Şimdi kalkıp 'tek adam' teranesini türetiyorlar. Biz gücü millete aktardık. Ankara'da otel odalarında oturan ağababalara, sermaye sahiplerine değil, aziz Türk milletine aktardık." diyen Bekir Bozdağ şunları kaydetti:'Karşısına çıkma cesaretini gösteremiyor'"Cumhurbaşkanımızı bir dünya bir araya gelse yenemeyecek. Neden? Cumhurbaşkanımızın dayısı çok kuvvetli. Ama Cumhurbaşkanımızın dayısı ne Biden, ne terör örgütleri. Cumhurbaşkanımızın dayısı aziz Türk milletidir." diyen Bozdağ, dayısı Türk milleti olanın sırtının asla yere gelmeyeceğini vurguladı.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Televizyona çıkalım." dediğini hatırlatan Bozdağ şunları kaydetti:Türkiye'de yasakları kaldıran anlayışın AK Parti olduğunu ifade eden Bozdağ, "Ayasofya yıllar yılı mahzundu. Ayasofya'nın hürriyetine kavuşması için nice mücadele verildi. AK Parti ve Cumhurbaşkanımız hiçbir şey yapmamış olsa dahi, bu vatanın Türk vatanı, bu devletin Türk devleti, buraların tapusunun Türk milletine ait olduğunun sembolü olan Ayasofya'yı müzeden ibadethaneye çeviren, aslına döndüren, ecdadının vasiyetine sahip çıkan adımı atması yeter de artar bile." dedi.

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recep tayyip erdoğan, bekir bozdağ, enflasyon