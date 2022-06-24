https://tr.sputniknews.com/20220624/antalyada-orman-yangini-cikardigi-iddiasiyla-bir-kisi-tutuklandi-1057893340.html

Antalya'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Antalya'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı. 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T18:38+0300

2022-06-24T18:38+0300

2022-06-24T18:38+0300

türkiye

orman yangını

antalya

alanya

tutuklama

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Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece 00.30 sıralarında Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Çakıllıca Kulesi'nin rutin gözetleme esnası sırasında, Asmaca Kepez Sokağı mevkisinde yangın çıktığı fark edildi.Olay yerine ilk müdahale ekiplerini yönlendiren kule görevlisi, yangını takip ederken bir motosikletin aynı mevkiden asfalt yolda hızla hareket ettiği ve birbirine yakın mesafelerden 3 ayrı yere ateş attığını gördü.Çıkartılan ikinci bir ekip kulecinin yönlendirmesiyle şüphelinin geçebileceği yerleri düşünerek Asmaca köyü muhtarı, mahalle esnafları ve ulaşabileceği yerlere telefonla irtibata geçerek yolların kesilmesini sağladı.Üzerinde çok sayıda şüpheli malzeme ele geçirildiDereköy Mahallesi'nde dördüncü bir ateş yakan şüpheliyi gören Alanya Orman İşletme Müdürlüğü personeli, durumu jandarmaya bildirdi.Jandarma ekipleri şüpheli Halil Y'yi (28) suçüstü yakalarken üzerinde yapılan aramada, tüfek ve sırt çantasında ateş yakmada kullanılabilecek çok sayıda kibrit, çakmak, çıra ve kolonya şişesi gibi tutuşturucu malzeme ele geçirildi.Öte yandan şüphelinin çıkardığı Asmaca Kepez Sokağı, Çalıkoluk mevkisi ve Ardıç Evliya mevkisindeki orman yangınları büyümeden söndürüldü.Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Halil Y. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "kasten orman yakma" suçundan tutuklandı.

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orman yangını, antalya, alanya, tutuklama