https://tr.sputniknews.com/20220624/bakan-bilgin-enflasyon-farkinin-uzerinde-zam-yapacagiz-1057886992.html

Bakan Bilgin: Enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız

Bakan Bilgin: Enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu çalışanlarına enflasyon farkının üzerinde zam yapılacağını söyledi. Bakan Bilgin, "Ne gerçekleşirse... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T16:13+0300

2022-06-24T16:13+0300

2022-06-24T16:34+0300

ekonomi

vedat bilgin

zam

asgari ücret

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkının üzerinde zam yapılacağını açıkladı. Bakan Bilgin, "Temmuzda yapacağımız düzenlemelerle kamu çalışanlarımıza nefes aldıracak. Enflasyon diyelim ki yüzde 37-40 ne gerçekleşirse bunun üzerinde kamu çalışanlarımıza zam yapacağız" dedi.'Emekçiler, enflasyona ezdirilmeyecek'Asgari ücret konusuna da değinen Bilgin, "Emekçiler şunu bilsinler, Türk devleti söz verdi. Onları enflasyona ezdirmeyecek. Enflasyonun tahribatını da onaracak. Görüşmeler sürüyor, önümüzdeki hafta açıklayacağız" diye konuştu.3600 ek göstergeyi bütün çalışanlara ve gruplara yaydıklarını belirten Bilgin, "5.3 milyon kamu çalışanı bu düzenleme ile ek haklara sahip oldu" ifadelerini kullandı.Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Biz yüzde 50'nin üzerinde asgari ücreti artırdık. Aralık sonu yaptığımız güncelleme enflasyon nedeniyle unutuldu. Bunun işsizliğe neden olacağı iddia edildi ama öyle olmadı. Biz ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla destekledik. 3600 ek gösterge meselesini bütün çalışanlara ve gruplara yaydık. 5.3 milyon kamu çalışanı bu düzenleme ile ek haklara sahip oldu.Emekli işçilerimizi de koruyacağız. Çalışan işçilerimizi de korumak bizim görevimizdir. İşçi sendikaları, işveren sendikalarıyla görüştüm, çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki hafta başında ya da ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Türk devleti söz verdi, onları enflasyona ezdirmeyecek.Özel sektörde isçilerin sendikalaşma oranı %13, sendikalaşmaya engel olmayın. İşçilerin karşısında durmayın. Örgütlenme özgürlüğünün arkasında biz varız.Kamuda sendikalaşma oranı çok yüksek. Özel sektörde ciddi bir sorun var. 15 milyon emekçi işçi olarak çalışıyor. Bunların 1.5 milyona yakını örgütlü, bunu değiştirmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin işverenleri sendikalara karşı tavır almasınlar. Sosyal uzlaşma sağlamadan bu üretimi devam ettiremeyiz. Türkiye'nin sanayi üretiminde yaptığı başarı, performans, ihracat rakamlarını daha ileriye taşımak istiyorsak emekçilere saygı duyulması lazım. Saygı duyan işverenlerimiz var. Hepsine sesleniyorum, işçilerin karşısında durmayın."

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vedat bilgin, zam, asgari ücret