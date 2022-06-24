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https://tr.sputniknews.com/20220624/bakan-donmez-2021-yili-madende-rekorlarin-yili-oldu-1057907711.html
Bakan Dönmez: 2021 yılı madende rekorların yılı oldu
Bakan Dönmez: 2021 yılı madende rekorların yılı oldu
Bakan Dönmez, 2021'nin maden üretiminde rekorların yılı olduğunu söyledi. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T22:59+0300
2022-06-24T22:59+0300
türkiye
fatih dönmez
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
maden
akp
ak parti
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Fatih Dönmez, sosyal medya hesabında, bazı maden ürünlerinde 2021'de gerçekleşen üretim rakamlarına ilişkin infografik paylaştı.Paylaşımında "2021 yılı madende rekorların yılı oldu" ifadesini kullanan Dönmez, grafikte şu bilgilere yer verdi:
https://tr.sputniknews.com/20220619/somada-maden-ocaginda-monoraydaki-vagonun-platforma-carpmasi-sonucu-10-isci-yaralandi-1057625924.html
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fatih dönmez, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, maden, akp, ak parti

Bakan Dönmez: 2021 yılı madende rekorların yılı oldu

22:59 24.06.2022
© AAEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© AA
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Bakan Dönmez, 2021'nin maden üretiminde rekorların yılı olduğunu söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Fatih Dönmez, sosyal medya hesabında, bazı maden ürünlerinde 2021'de gerçekleşen üretim rakamlarına ilişkin infografik paylaştı.
Paylaşımında "2021 yılı madende rekorların yılı oldu" ifadesini kullanan Dönmez, grafikte şu bilgilere yer verdi:
"2021'de tüvenan maden üretimi 2020 yılına göre yüzde 14,5 artışla yaklaşık 813,7 milyon tona ulaştı. 2021 yılında alimunyum/boksit 3,3 milyon ton, fosfat 957 bin 45 ton, perlit 1,4 milyon ton, rutil 7 bin 451 ton, trona 17,4 milyon ton, tuz 7,8 milyon ton, traverten 3,56 milyon ton, pomza 8,7 milyon ton, çinko cevheri 442 bin ton, kurşun cevheri 330 bin ton, feldispat 12,9 milyon ton, grafit 28 bin 336 ton, bentonit 2 milyon ton, kaolen 1,75 milyon ton üretimiyle rekor kırdı."
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