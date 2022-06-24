https://tr.sputniknews.com/20220624/binance-ile-cristiano-ronaldo-arasinda-nft-ortakligi--1057860147.html

Binance ile Cristiano Ronaldo arasında NFT ortaklığı

Binance ile Cristiano Ronaldo arasında NFT ortaklığı

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance Holdings Ltd, NFT'nin tanıtımı için Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo ile bir ortaklık imzaladı. 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T01:22+0300

2022-06-24T01:22+0300

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ekonomi

binance

cristiano ronaldo

nft

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Kripto para borsası olan Binance, NFT'nin tanıtımı için Ronaldo ile bir ortaklık imzaladığını duyurdu.Yapılan açıklamaya göre şirket, çok yıllı anlaşmanın bir parçası olarak satış için bir dizi NFT koleksiyonu oluşturacak.Bloomberg HT'nin haberine göre ilk koleksiyonun ise bu yıl içinde piyasaya çıkması bekleniyor.Binance, resmi Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Futbol efsanesi Cristiano Ronaldo ile çok yıllı özel bir NFT ortaklığı başlatıyoruz. Bu ortaklık, efsanevi bir spor tarihine sahip olma ve CR7’nin Web3 topluluğuna girmeniz için önemli bir fırsat” ifadelerine yer verdi.

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binance, cristiano ronaldo, nft