https://tr.sputniknews.com/20220624/esenyurtta-ehliyetsiz-surucu-video-cekerken-kaza-yapti-1057874057.html
Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü video çekerken kaza yaptı
Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü video çekerken kaza yaptı
İstanbul Esenyurt'ta iddialara göre ehliyetsiz bir genç, direksiyon başında video çekerken kaza yaptı. Hızlı bir şekilde giderken kontrolünü kaybeden sürücü... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T12:23+0300
2022-06-24T12:23+0300
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İstanbul Esenyurt'ta, iddialara göre ehliyetsiz bir genç, direksiyon başında video çekerken ortalığı birbirine kattı. Hızlı bir şekilde giderken kontrolünü kaybeden sürücü, önce önündeki bir minibüse, ardından çıktığı kaldırımda marketin merdivenlerine çarparak durabildi. Yaşanan kazayı anlatan Kenan Şenbudak, “Ben dükkanın önünde oturuyordum. Tünelden hızlı bir şekilde araba geldi, durmadı. Araba çok süratliydi. Minibüse vurdu ilk önce. Arkasından az daha kamyona da vuracaktı. Direksiyonu kırınca geldi dükkana girdi. Biz de korktuk ve içeri kaçmak zorunda kaldık. Şoför yaralıydı galiba. Kan falan vardı araçta. Ben içeriden hemen soğuk su getirdim. Şok geçirmişti zaten. Elini yüzünü yıkadılar, kendine geldi. Sonra da etraf kalabalıklaştı. Ehliyeti olmadığı yönünde serzenişlerde bulunuldu. Minibüs şoförü soruyordu, ‘Ehliyetin var mı çıkar rapor tutalım’ diye. Çocukta, ‘Ehliyetim evde’ gibi bir şeyler söyledi. Biz de tam anlayamadık” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220622/olumlu-scooter-kazasinda-ehliyetsiz-surucuye-indirimli-ceza-talebi-1057762672.html
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Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü video çekerken kaza yaptı
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İstanbul Esenyurt'ta iddialara göre ehliyetsiz bir genç, direksiyon başında video çekerken kaza yaptı. Hızlı bir şekilde giderken kontrolünü kaybeden sürücü, önce önündeki bir minibüse, ardından çıktığı kaldırımda marketin merdivenlerine çarparak durabildi.
İstanbul Esenyurt'ta, iddialara göre ehliyetsiz bir genç, direksiyon başında video çekerken ortalığı birbirine kattı. Hızlı bir şekilde giderken kontrolünü kaybeden sürücü, önce önündeki bir minibüse, ardından çıktığı kaldırımda marketin merdivenlerine çarparak durabildi.
Yaşanan kazayı anlatan Kenan Şenbudak, “Ben dükkanın önünde oturuyordum. Tünelden hızlı bir şekilde araba geldi, durmadı. Araba çok süratliydi. Minibüse vurdu ilk önce. Arkasından az daha kamyona da vuracaktı. Direksiyonu kırınca geldi dükkana girdi. Biz de korktuk ve içeri kaçmak zorunda kaldık. Şoför yaralıydı galiba. Kan falan vardı araçta. Ben içeriden hemen soğuk su getirdim. Şok geçirmişti zaten. Elini yüzünü yıkadılar, kendine geldi. Sonra da etraf kalabalıklaştı. Ehliyeti olmadığı yönünde serzenişlerde bulunuldu. Minibüs şoförü soruyordu, ‘Ehliyetin var mı çıkar rapor tutalım’ diye. Çocukta, ‘Ehliyetim evde’ gibi bir şeyler söyledi. Biz de tam anlayamadık” dedi.