https://tr.sputniknews.com/20220624/esenyurtta-ehliyetsiz-surucu-video-cekerken-kaza-yapti-1057874057.html

Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü video çekerken kaza yaptı

Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü video çekerken kaza yaptı

İstanbul Esenyurt'ta iddialara göre ehliyetsiz bir genç, direksiyon başında video çekerken kaza yaptı. Hızlı bir şekilde giderken kontrolünü kaybeden sürücü... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T12:23+0300

2022-06-24T12:23+0300

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türkiye

istanbul

esenyurt

ehliyet

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İstanbul Esenyurt'ta, iddialara göre ehliyetsiz bir genç, direksiyon başında video çekerken ortalığı birbirine kattı. Hızlı bir şekilde giderken kontrolünü kaybeden sürücü, önce önündeki bir minibüse, ardından çıktığı kaldırımda marketin merdivenlerine çarparak durabildi. Yaşanan kazayı anlatan Kenan Şenbudak, “Ben dükkanın önünde oturuyordum. Tünelden hızlı bir şekilde araba geldi, durmadı. Araba çok süratliydi. Minibüse vurdu ilk önce. Arkasından az daha kamyona da vuracaktı. Direksiyonu kırınca geldi dükkana girdi. Biz de korktuk ve içeri kaçmak zorunda kaldık. Şoför yaralıydı galiba. Kan falan vardı araçta. Ben içeriden hemen soğuk su getirdim. Şok geçirmişti zaten. Elini yüzünü yıkadılar, kendine geldi. Sonra da etraf kalabalıklaştı. Ehliyeti olmadığı yönünde serzenişlerde bulunuldu. Minibüs şoförü soruyordu, ‘Ehliyetin var mı çıkar rapor tutalım’ diye. Çocukta, ‘Ehliyetim evde’ gibi bir şeyler söyledi. Biz de tam anlayamadık” dedi.

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